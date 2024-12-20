AÖL sınav tarihleri 2024: MEB AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte ve giriş belgesi nasıl alınır?
Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre 1. Dönem sınavları Aralık ayında düzenlenecek. Hazırlıklarını sürdüren öğrenciler tam tarih bilgisi için araştırmalara başladı. 3 oturumda uygulanacak sınavda her bir oturum için adaylara 100 dakika süre verilecek. Peki, Açık Lise AÖL sınavları ne zaman yapılacak? İşte MEB ile 1.dönem AÖL sınav yerleri sorgulama ekranı...
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AÖL sınav tarihleri belli oldu. Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem kayıt yenileme işlemleri tamamlandı. Lise eğitimine açıktan devam eden binlerce öğrenci, sınavların ne zaman ve nasıl yapılacağını araştırmaya koyuldu. Milli Eğitim Bakanlığı takviminde sınav tarihi bilgisine yer verilmişti. Peki, MEB takvimi ile 1. dönem AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Açık Lise sınav giriş belgesi yayımlandı mı? İşte, 3. Dönem Açık Lise sınav tarihleri...
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AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖL sonuçları 22 Ocak 2025 tarihinde https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden duyurulacak.
AÇIK LİSE SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI MI?
AÖL sınav giriş belgesi 16 Aralık 2024 bugün https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden ilan ediliyor.
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AÖL SINAV TARİHLERİ 1.DÖNEM
Sınavlar üç oturum halinde 81 ilde uygulanacak. İşte, sınav tarihleri ve saatleri: