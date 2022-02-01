Milli Eğitim Bakanlığı tarafından online olarak sürdürülen AÇık Öğretim Liseleri için ikinci dönem kayıtları 27 Aralık2ta başlamıştı. MEB AÖL 2. dönem kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin tamamlanmasına 10 günden daha az bir süre kaldı, AÖL 2. Dönem sınav tarihleri araştırılmaya başladı. AÖL sınav tarihleri 2022: Açık Lise sınavları ne zaman yapılacak? 2. Dönem AÖL sınavları yüz yüze mi online mı olacak?