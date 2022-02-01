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AÖL 2. dönem sınav tarihleri: MEB Açık Lise AÖL sınavları online mı yüz yüze mi yapılacak?

AÖL 2. dönem sınavları ile ilgili son durum merak konusu olmuş durumda. Yurt genelinde sınavlara katılım gösterecek binlerce öğrenci, büyük bir merakla hem sınav tarihleri hem de söz konusu sınavların online mı yoksa yüz yüze mi yapılacağına ilişkin aramalar yapıyor. İşte konuyla ilgili ayrıntılar...

01.02.2022 - 10:17 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Milli Eğitim Bakanlığı tarafından online olarak sürdürülen AÇık Öğretim Liseleri için ikinci dönem kayıtları 27 Aralık2ta başlamıştı. MEB AÖL 2. dönem kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin tamamlanmasına 10 günden daha az bir süre kaldı, AÖL 2. Dönem sınav tarihleri araştırılmaya başladı. AÖL sınav tarihleri 2022: Açık Lise sınavları ne zaman yapılacak? 2. Dönem AÖL sınavları yüz yüze mi online mı olacak?

  • AÖL 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ 2022 

    Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık

    Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim

    Lisesi - II. Dönem Sınavı (2021-2022 AÖO – AÖL- AÖIHL-MAÖL/ 2) Mart 2022 tarihinde uygulanacak. AÖL 2. dönem sınavları için net tarihin önümüzdeki günlerde belli olması bekleniyor. 

  • AÖL SINAVLARI ONLİNE MI YÜZ YÜZE Mİ?

    2021-2022 AÖL sınavları e-sınav olarak uygulanacak. Açık Öğretim Lisesi online sistemnlerin internet adresleri değişti. 

  • Öğretmen Girişi Görevli:

    eski adres:  http://aolweb.aol.meb.gov.tr/kurum_giris.aspx

    yeni adres: http://aolweb.meb.gov.tr/kurum_giris.aspx

  • Öğrenci Girişi:

    eski adres:  http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx

    yeni adres: http://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx

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