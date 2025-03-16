AÖL sınav tarihi 2025: Açık Lise AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte ve sınav giriş belgesi nasıl alınır?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından AÖL sınavları düzenleniyor. Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav giriş belgesinin yayınlandı. Açık Öğretim Kurumları 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Yazılı Sınavı tarihleri için mart ayı işaret edildi. Peki MEB ile 2025 AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte ve sınav giriş belgesi nasıl alınır?
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AÖL sınav tarihleri belli oldu. Öğrenciler sınava girmeden önce giriş belgelerini sorgulayabilir. Açık lise sınav giriş belgesi MEB tarafından belirlenen takvime göre 14 Mart 2025 tarihinden itibaren öğrenebiliyor. İşte, AÖL sınav tarihi ve giriş belgesi alma ekranı
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AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabilecekler.
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AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Açık Öğretim Kurumları 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Yazılı Sınavı tarihleri ve saatleri şöyle:
AÖL SINAVLARI KAÇ DAKİKA SÜRECEK?
Açık Öğretim Ortaokulu sınavları 2 (iki) oturum, açık öğretim liseleri sınavları ise 3 (üç) oturum hâlinde gerçekleştirilecektir. Her bir oturum için adaylara 100 (yüz) dakika süre verilecek.
Sınav uygulaması her bir ders için ayrı olmak üzere 10 (on) sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecektir. Her bir soru çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli olacaktır.
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SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ
*Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacaktır. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacaktır.
*Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
*Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.