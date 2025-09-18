Habertürk
        AÖL sınav takvimi: 2025 AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

        AÖL sınav takvimi: 2025 AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

        Açık Öğretim Lisesi sınavları MEB tarafından uygulanıyor. MEB takvimine göre AÖL sınav tarihleri duyuruldu. Açık lisede eğitim gören öğrenciler AÖL 1.dönem sınav tarihlerini merak ediyor. İşte, AÖL sınav tarihi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.09.2025 - 14:52 Güncelleme: 18.09.2025 - 14:53
        • 1

          Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan AÖL sınav tarihleri takviminde sınavların aralık ayında gerçekleştirileceği duyuruldu. Üç oturumda yapılacak olan sınavların tam tarihi ve saati belli oldu. İşte detaylar

        • 2

          AÖL 1. DÖNEM AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

          Açık Öğretim Kurumları 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Yazılı Sınavı oturumlarıyla ilgili şu bilgiler verildi: 1. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da 2. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te, 3. Oturum: 21 Aralık 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da yapılacak.

          SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          e-sınava girecek adaylar 24 Kasım 2025 tarihinden itibaren, Yazılı sınava girecek adaylar ise 15 Aralık 2025 tarihinden itibaren https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.

          Adaylar, sınava fotoğraflı sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden biri (nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi, geçerlik süresi devam eden pasaport veya KKTC vatandaşları için KKTC kimlik kartı) ile girecek.

        • 3

          SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

          Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacaktır. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacaktır.

          Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

          Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

