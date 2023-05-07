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AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı: 2023 AÖL Açık Lise sınav sonuçları açıklandı mı?

AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı: 2023 AÖL sınav sonuçları açıklandı mı?

AÖL 2. dönem sınavları 30 Nisan itibariyle sona erdi ve artık sınav sonuçlarına dair araştırmalar başladı. Online olarak gerçekleştirilen ve yurt genelinde binlerce öğrencinin katılım gösterdiği zorlu sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ve nasıl öğrenileceğine dair tüm bilinmesi gerekenleri bir araya getirdik!

Giriş: 07.05.2023 - 11:50 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınav sonuçlarının ne zaman duyurulacağı ve nasıl ve nereden öğrenileceğine ilişkin aramalar yoğunlaştı. AÖL'de not sistemi 100'lük sistem olarak uygulandığından bir dersten başarılı olmak için, 45 puan alınması gerekiyor. İşte, 2023 AÖL sonuçlarına dair son bilgiler...

  • AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    AÖL 2. dönem sınavları 30 Nisan'da sona erdi. Açık Öğretim sınav sonuçları henüz açıklanmadı ve açıklanma tarihine ilişkin MEB'den henüz bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili bir bilgi açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

  • AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan Açık Öğretim Lisesi sonuçları değerlendirmelerin ardından açıklanacak. Söz konusu sınavın sonuçları http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx üzerinden öğrenci T.C kimlik numarası bilgileri ile sorgulanabilecek.

    MEB AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

  • AÖL SINAVI DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIYOR?

    * Açık Lise sınavlarında, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

    * Sınav değerlendirmesi her ders için ayrı olmak üzere 100 tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.

     

  • * Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.

    * Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacaktır.

    * Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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