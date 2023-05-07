Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınav sonuçlarının ne zaman duyurulacağı ve nasıl ve nereden öğrenileceğine ilişkin aramalar yoğunlaştı. AÖL'de not sistemi 100'lük sistem olarak uygulandığından bir dersten başarılı olmak için, 45 puan alınması gerekiyor. İşte, 2023 AÖL sonuçlarına dair son bilgiler...