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        Haberler Gündem AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA | 2024 Açık Öğretim Lisesi AÖL 1. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

        AÖL 1. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

        Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. Dönem sınav sınavları, 23-24 Aralık tarihlerinde 3 oturum olarak gerçekleştirilirken Milli Eğitim Bakanlığı, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu. Açık Öğretim Lisesi sınavı soru ve cevapları 27 Aralık tarihinde öğrencilerin erişimine açılmıştı. AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak duyurunun ardından erişime açılacak. İşte 2024 AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranına ilişkin detaylar...

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        Habertürk
        Giriş: 22.01.2024 - 09:43 Güncelleme: 22.01.2024 - 09:43
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        • 1

          AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih, 2. dönem kayıt yenileme ve sınav tarihleri Açık Öğretim Lisesinde eğitim gören öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. Dönem sınavları 23-24 Aralık günlerinde 3 oturum olarak gerçekleşti. İlk dönem için kayıt yenileme işlemleri 4 Ocak günü başladı ve 5 Şubat'ta sona erecek. AÖL sınav sonuçları ise Ocak ayı içerisinde açıklanacak. İşte 2024 Açık Öğretim Lisesi AÖL 1. dönem sınav sonuçları...

        • 2

          AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), AÖL 1. dönem sınav tarihlerini paylaştı. Buna göre; Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları, 24 Ocak 2024 tarihi itibarıyla açıklanacak.

        • 3

          AÇIK LİSE SINA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

          Adaylar öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx adresi üzerinden sonuç bilgisini görüntüleyebilecek.

        • 4

          AÖL PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

          Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacak.

        • 5

          AÖL SINAVI DERS GEÇME NOTU KAÇ?

          Açık lise sınavlarında 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürmeyecek. Yanlış cevaplar doğru yanıtları etkilemezken 45 puan ve üzeri alan adaylar başarılı olacak.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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