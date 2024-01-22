AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih, 2. dönem kayıt yenileme ve sınav tarihleri Açık Öğretim Lisesinde eğitim gören öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. Dönem sınavları 23-24 Aralık günlerinde 3 oturum olarak gerçekleşti. İlk dönem için kayıt yenileme işlemleri 4 Ocak günü başladı ve 5 Şubat'ta sona erecek. AÖL sınav sonuçları ise Ocak ayı içerisinde açıklanacak. İşte 2024 Açık Öğretim Lisesi AÖL 1. dönem sınav sonuçları...