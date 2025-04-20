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        Haberler Bilgi Yaşam AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL 2.dönem sonuçları sorgulaması nasıl ve nereden yapılır?

        AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL 2.dönem sonuçları sorgulaması nasıl ve nereden yapılır?

        AÖL sınav sonuçları sorgulanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvime göre 2. dönem AÖL sınav sonuçları açıklanma tarihi belli oldu. Hatırlanacağı üzere 22-23 Mart'ta gerçekleşen sınavın üzerinden epey zaman geçti ve sonuçlar beklenilmeye başlandı. Peki, 2025 AÖL sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.04.2025 - 09:21 Güncelleme: 20.04.2025 - 09:21
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        • 1

          Açık Lisede eğitim gören öğrenciler AÖL sonuçlarını sorguluyor. 22-23 Mart 2025 tarihinde Açık Öğretim Lisesi 2.dönem sınavları tamamlandı. 2024-2025 Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. Dönem sınav sonuçları için MEB duyuru yaptı. İşte AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih bilgisi ve tüm detaylar

        • 2

          AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvime göre 2. dönem AÖL sınav sonuçları 21 Nisan 2025 tarihinde açıklanacak.

          AÖL SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

          Adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adresinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecek.

          AÖL PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

          Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacak. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacak. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacak.

          Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak.

          Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecek.

        • 3

          İTİRAZ SÜRECİ

          Adaylar, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren 5 (beş) takvim günü içinde T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Vakıflar Bankası TAO ve Halk Bankası AŞ şubelerinden herhangi birine kendisine ait T.C. kimlik numarası ile KDV dâhil 50 (elli) TL itiraz ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacak.

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