Açık Öğretim Lisesi sınavının ardından sonuçlar için bekleyiş başlamıştı. Adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyorlardı. MEB AÖL sonuçları için tarih verdi. Herhangi bir sürpriz yaşanmazsa sınav sonuçları MEB'in yayınladığı tarihte açıklanacak.

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB tarafından yayınlanan iş takvimine göre AÖL sınav sonuçları 1 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak. 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem yeni kayıt işlemleri ise 21/08/2019 - 27/09/2019 tarihleri arasında olacak.

Sınav sonuçlarınızı sisteme kullanıcı adınız ve şifreniz ile girip sınav sonuçları kısmından öğrenebilirsiniz. Dönem dersleri kısmından da önceki bütün sınav sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz. Ayrıca Alo 147 çağrı merkezini arayarak ta sınav sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz.

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III. DÖNEM SONU SINAVLARI 06 Temmuz 2019 Cumartesi 07 Temmuz 2019 Pazar 19 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı III. dönem sınav sonuçlarının internette yayınlanması 01 Ağustos 2019 20 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem yeni kayıt işlemleri 21/08/2019 - 27/09/2019 21 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem kayıt yenileme işlemleri 21/08/2019 - 27/09/2019 22 I. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin açılması 21 Ağustos 2019 23 I. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin kapatılması 18 Ekim 2019 24 I. dönem sınava giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması 04 Aralık 2019 25 I. DÖNEM SONU SINAVLARI 07 Aralık 2019 Cumartesi 08 Aralık 2019 Pazar

Sınavlarda yanlış cevaplar doğru cevapları etkiler mi?

Hayır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemez. Diğer bir ifade ile yanlış cevaplar doğru cevapları götürmez.

Sınav soru/sonuçlarına nasıl itiraz edebilirim?

Adayların; sınav sorularına itirazlarını, sınav sorularının ilanından sonra 5 (beş) takvim günü, sonuçların ilanından sonra 10 (on) takvim günü içinde yapmaları gerekmektedir

İtirazlar için öncelikle, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin,

1 - T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara-Beşevler veya

2 - Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Ankara-Merkez veya

3 - Türkiye Halk Bankası A.Ş. Ankara-Küçükesat

Şubelerinden herhangi birine "Kurumsal Tahsilât Programı" aracılığı ile 20 (Yirmi) TL itiraz ücreti yatırılacaktır. Ekte verilen dilekçenin doldurularak, banka dekontu ile birlikte aşağıda yazılı adrese gönderilmesi gerekmektedir.

Sonuca İtiraz Dilekçe Örneği için tıklayınız

Soruya İtiraz Dilekçe Örneği için tıklayınız

Banka dekontu, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler, faksla yapılan veya süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmamaktadır.

Dilekçe ve dekontun gönderileceği adres:

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME ve SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Konya Yolu Üzeri (Gazi Hastanesi Karşısı)

06500 Teknikokullar / ANKARA