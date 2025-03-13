AÖL sınav giriş yerleri ne zaman yayınlanacak? MEB 2025 AÖL sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte?

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Açık lise sınav giriş belgesi MEB tarafından belirlenen takvime göre 14 Mart 2025 tarihinden itibaren öğrenilebilecek.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabilecekler.