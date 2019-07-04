AÖL sınav giriş yerleri, AÖL 3. dönem sınavına girecek öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Liseyi açıktan tamamlamak isteyen öğrenciler bir üst döneme geçebilmek için son sınav olan AÖL 3. dönem sınavına girerek ter dökecek. Milli Eğitim Bakanlığı yayınladığı sınav takviminde AÖL sınavlarına da yer verdi. İşte detaylar...

AÖL SINAV GİRİŞ YERLERİ 2019

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınladığı takvime göre, AÖL 3. dönem sınav giriş yerleri 3 Temmuz 2019 tarihinde yayınlandı. Sınav giriş belgesi, MEB’in AÖL internet adresi üzerinden erişime açıldı Bu adresten alınacak Sınav Giriş Belgesine ait bilgisayar çıktısı ile sınava girilmelidir.

AÖL 3. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN?

AÖL sınav tarihi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Yapılan açıklamaya göre sınav 6 Temmuz Cumartesi ve 7 Temmuz Pazar günü yapılacak.

AÖL SINAVI SAAT KAÇTA?

Milli Eğitim Bakanlığı çalışma takvimine göre hafta sonu Cumartesi ve Pazar iki gün, dört oturumda yapılacak. Buna göre ilk oturum saat sabah 09:30'da, ikinci oturum öğleden sonra 14:00'te yapılacak. Öğrenciler oturum başı 2.5 saat soru çözme imkanı verilecek. Geçtiğimiz sınavlarda olduğu gibi AÖL 3. dönem sınavında her soru 4 şıktan oluşmaktadır ve bu sınavlarda 4 yanlış bir doğruyu götürmeyecek. Şuan için bu uygulama açıktan üniversite eğitimi görenler içindir.