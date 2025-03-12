AÖL 2. dönem sınavları için geri sayım sürüyor. 3 oturum şeklinde uygulanacak AÖL 2. dönem sınavlarında öğrencilere her oturum için 100 dakika süre tanınacak. Peki, "AÖL 2. dönem sınavları ne zaman, AÖL sınav yerleri giriş belgesi ne zaman yayımlanacak, belge nasıl alınır?" İşte 2025 Açıköğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınav tarihleri...