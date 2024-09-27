AÖL kayıtları için son gün! MEB ile 2024 AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar?
Açık Lise kayıt tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 AÖL kayıt takvimi ile belli olmuştu. Takvime göre Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. Dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için süreç, 27 Eylül Cuma günü sona eriyor. 27 Eylül saat 23.59'a kadar sınav katılım ücretini yatıranlar 30 Eylül 2024 Pazartesi mesai bitimine kadar başvuru yaparak kayıt işlemlerini yaptırabilecekler. Peki, 2024 AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar? İşte detaylar.
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2024-2025 AÖL kayıt takvimi doğrultusunda 28 Ağustos’ta başlayan AÖL kayıtları, bugün sona erecek. Bu sebeple henüz kayıtlarını tamamlamamış olan öğrenciler ‘’AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar?’’ sorularına yanıt arıyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılı Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem sınavlarının ne zaman yapılacağı da merak ediliyor. İşte konu hakkında detaylı bilgiler…
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2024-2025 AÖL YENİ KAYIT VE KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NE ZAMAN BİTECEK?
2024-2025 AÖL kayıt takvimi Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlandı. Böylece 2024-2025 AÖL kayıt tarihleri belli oldu.
Takvim doğrultusunda Açık Lise 1. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, 27 Eylül 2024 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.
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MEB'in konuya dair açıklaması şöyle;
''Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2024/1. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 27 Eylül 2024 Cuma gününe kadar devam edecektir. 27 Eylül 2024 tarihi saat 23.59'a kadar sınav katılım ücretini yatıranlar 30 Eylül 2024 Pazartesi mesai bitimine kadar halk eğitimi merkezi müdürlüklerine başvuru yaparak Yeni Kayıt ve Kayıt Yenileme işlemlerini yaptırabileceklerdir.''
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AÖL YENİ KAYIT VE KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?
Açık Öğretim Lisesi yeni kayıt ve kayıt yenileme başvuruları, il ve ilçelerde bulunan halk eğitimi merkezi müdürlüklerine yapılacak.
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AÖL YENİ KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?
AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme ücreti 300 TL’dir.
Öğrenciler, yeni kayıt ve kayıt yenileme ücreti olan 300 TL’yi https://odeme.meb.gov.tr/ adresinden tüm bankaların banka veya kredi kartı ile ödeyebilir.
Ayrıca Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası ve Halk Bankası’nın mobil veya internet bankacılığı sistemi üzerinden veya bu bankaların ATM’lerinden T.C. Kimlik Numaraları ile (T.C. Vatandaşı olmayan öğrenci adayları ise İl Göç İdaresi Müdürlüğünden alacakları Yabancı Kimlik Numaraları ile) MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü hesabına yatıracaklardır. Yeni kayıt ücretinin yatırıldığına dair belge muhafaza edilecektir.
2024-2025 AÖL YENİ KAYIT KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
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1. DÖNEM AÇIK LİSE SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Açık Öğretim Lisesi sınavları, 1 - 31 Aralık 2024 tarihleri arasında yapılacak
Sınav 81 ilde ve KKTC’de belirlenen e-Sınav Merkezlerinde gerçekleştirilecek.
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1. DÖNEM AÖL SINAV TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ
1. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da
2. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,
3. Oturum: 22 Aralık2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da.