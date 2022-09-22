Açıköğretim Lisesi sınav tarihleri, sınavların online olup olmayacağı ve kayıt yenileme tarihlerine ilişkin aramalar devam ediyor. Yurt genelindeki binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren konuya ilişkin son durumu bir araya getirdik. Peki, Açık Lise AÖL sınavları ne zaman?