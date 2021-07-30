2021 yılında MEB'e bağlı Açık Öğretim Lisesi'nde eğitim alan öğrencilerin ilgiyle takip ettiği AÖL ek sınavı tarihleri belli oldu. İşte 2020-2021 AÖL ek sınav tarihleri

AÖL EK SINAV TARİHLERİ

Açık öğretim lisesi 2020 - 2021 eğitim öğretim yılı ek sınavına ait kayıt yenileme işlemleri 9-13 ağustos 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

Ek sınav ise 16-20 ağustos 2021 tarihleri arasında online ( çevrim içi ) olarak yapılacaktır.

EK SINAVA KİMLER KATILABİLİR?

Ek sınava belirtilen tarihler arasında kayıt yenileyen tüm öğrenciler katılabilecektir.