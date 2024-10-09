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        Haberler Bilgi Yaşam AÖL ek sınav giriş belgesi sorgulama 2024: MEB takvimi ile Açık Öğretim Lisesi AÖL ek sınavlar ne zaman yapılacak, sınav yerleri açıklandı mı?

        AÖL ek sınav giriş belgesi sorgulama 2024: MEB takvimi ile AÖL ek sınavlar ne zaman yapılacak?

        Açık Öğretim Lisesi 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Ek Sınav tarihleri Milli Eğiitm Bakanlığı (MEB) tarafından açıklandı. Buna göre 2024 yılında bir yükseköğretim kurumuna yerleşen ancak mezun olamayan öğrenciler için ek sınavlar, Ekim ayında yapılacak. Fotoğraflı sınav giriş belgelerinin ne zaman erişime açılacağı öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, MEB takvimi ile AÖL ek sınavlar ne zaman, sınav yerleri açıklandı mı? İşte, 2024 AÖL ek sınav giriş belgesi sorgulama ekranı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2024 - 09:58 Güncelleme: 09.10.2024 - 09:58
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        • 1

          AÖL ek sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ziyaretleri hız kazandı. Milli Eğiitm Bakanlığı (MEB), Açık Öğretim Lisesi 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Ek Sınav tarihlerini açıkladı. 2024 yılında bir yükseköğretim kurumuna yerleşmiş ancak mezun olamamış öğrencilere yönelik ek sınavlar, 12-20 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılacak. Öğrenciler e-Sınav merkezlerinde sınavlara katılım sağlayacak. Peki, AÖL ek sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte MEB ile 2024 AÖL ek sınav giriş belgesi yerleri sorgulama ekranı…

        • 2

          AÖL EK SINAVLAR NE ZAMAN?

          Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024 yılında yükseköğretim kurumlarına yerleşen öğrenciler için ek sınav duyurusu yayımladı.

          Buna göre, Açık Öğretim Okulları 2023-2024 Eğitim Öğretim yılı ek sınavı 12 Ekim - 20 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılacak.

          Ek sınavlar, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen e-Sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek.

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        • 3

          AÖL EK SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

          AÖL ek sınav giriş belgesi 10 Ekim 2024 tarihinde yayınlanacak.

          Ek sınav için e-Sınav randevusu alan öğrenciler, öğrenci/T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile; https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx resmî internet adresinden sisteme giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabilecek.

          AÖL EK SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          SINAVLAR NASIL YAPILACAK?

          ÖDSGM tarafından belirlenen günlerde 9 veya daha az sayıda dersten sınava girecek olan her öğrenci için tek oturum, 9 dersten fazla sayıda dersten sınava girecek olan her öğrenci için iki oturum olacak şekilde e -Sınav uygulaması olarak gerçekleştirilecektir.

          e-Sınav salonunda 10 un altında öğrencinin sınav randevusu olması halinde bu salonda sınav yapılmayacak olup öğrenciler ÖDSGM tarafından uygun görülen e-Sınav merkezine aktarılacaktır.

          Her ders için 4 seçenekli 11 soru ve her bir oturum için 120 dakika süre verilecektir.

          Sınav başladıktan sonra gelen öğrenciler, sınav salonundan çıkan öğrenci olmadığı sürece sınava alınır. Ancak bu öğrenci/öğrencilere ek süre verilmez.

        • 5

          Öğrenciler, sınava fotoğraflı sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden biri (nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi, geçerlik süresi devam eden pasaport veya KKTC vatandaşları için KKTC kimlik kartı ilesınava girebilecektir. Fotoğraflı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır. Öğrenciler; nüfus müdürlüklerince verilen fotoğraflı, barkodlu/karekodlu T.C. geçici kimlik belgesi ile sınava alınabilecektir.

          Evlilik, boşanma, mahkeme kararı vb. nedenlerle soyadı değişikliği olan öğrencilerin geçerli kimlik belgesinde yer alan kimlik numaraları kontrol edilir, giriş belgesindeki kimlik numarası ile aynı ise kimlik belgesi geçerli kabul edilir.

          Yabancı uyruklu öğrenciler için yabancı kimlik numarasını gösterir belge, uyruğunda bulunduğu ülke tarafından verilen kimlik belgesi veya geçerliliği devam eden ve ülkeye giriş çıkış amacıyla yetkili makamlarca verilen izin süresi (vize) dolmamış pasaport, ilgili Bakanlık tarafından verilen fotoğraflı, çipli/mühürlü kimlik yerine geçen ikamet ettiğini ya da çalıştığını gösterir onaylı belgelerden en az biri geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilecektir.

        • 6

          Öğrenciler; sınav binasına her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah, çanta, cüzdan, cep telefonu, her türlü saat, anahtarlık, her türlü araç anahtarı, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth ve benzeri cihazlar ile kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılar, her türlü plastik, cam eşya (şeffaf / numaralı gözlük hariç), plastik ve metal içerikli eşyalar (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing hariç) banka/kredi kartı vb. kartlarla, her türlü elektronik /mekanik cihaz ve her türlü müsvedde kâğıt, defter, kalem, silgi, kalemtıraş, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete ve benzeri yayınlar, cetvel, pergel, açıölçer ve bu gibi araçlarla, yiyecek içecek (şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su hariç), ilaç ve diğer tüketim maddeleri (kullanımı doktor raporu ile belgelendirilen işitme cihazı, insülin pompası, kan şekeri ölçüm cihazı vb. cihazlar hariç) ile alınmayacaktır.

          Öğrencilerin sınav sırasında kullanacakları kalem ve müsvedde kağıt sınav salonlarında hazır olacaktır.

        • 7

          AÖL EK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          AÖL ek sınav sonuçları, 24 Ekim 2024 tarihinde açıklanacak.

          Öğrenciler, https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx resmî internet adresinden öğrenci/T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecek.

          AÖL EK SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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