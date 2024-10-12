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        Haberler Bilgi Yaşam AÖL ek sınav başladı mı, ne zaman yapılacak? MEB Açıköğretim lisesi AÖL ek sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

        AÖL ek sınav başladı mı, ne zaman yapılacak? MEB Açıköğretim lisesi AÖL ek sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

        Açıköğretim Lisesi AÖL ek sınavları için Mili Eğitim Bakanlığı tarih verdi. Açık Öğretim Okulları 2023-2024 Eğitim Öğretim yılı ek sınavı giriş belgesi yayınlandı. Sınav başladıktan sonra gelen öğrenciler, sınav salonundan çıkan öğrenci olmadığı sürece sınava alınır. Ancak bu öğrenci/öğrencilere ek süre verilmez. Her ders için 4 seçenekli 11 soru ve her bir oturum için 120 dakika süre verilecek. Peki AÖL ek sınav başladı mı, ne zaman yapılacak? 2024. MEB Açıköğretim lisesi AÖL ek sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.10.2024 - 08:46 Güncelleme: 12.10.2024 - 08:46
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        • 1

          AÖL ek sınav tarihleri belli oldu. Açık Öğretim Lisesi (AÖL) ek sınavlarının gerçekleşmesine kısa bir süre kala "sınav giriş belgeleri" duyurusu geldi. Öğrenciler, sınav yerleri bilgisini gösteren AÖL ek sınav giriş belgelerini online sistem üzerinden görüntüleyebilecek. İşte AÖL ek sınav tarihi, giriş belgesi sorgulama ekranı ve tüm detaylar

        • 2

          AÖL EK SINAVLAR NE ZAMAN?

          Açık Öğretim Okulları 2023-2024 Eğitim Öğretim yılı ek sınavı 12 Ekim-20 Ekim 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek.

          AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA SAYFASI

          Ek sınav için e-Sınav randevusu alan öğrenciler 10 Ekim 2024 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile; https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx resmî internet adresinden sisteme giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini almaları gerekmektedir.

        • 3

          AÖL EK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Öğrenciler; 24 Ekim 2024 tarihinden itibaren, https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx resmî internet adresinden öğrenci/T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecek.

          AÖL EK SINAVLARI HAKKINDA

          ÖDSGM tarafından belirlenen günlerde 9 veya daha az sayıda dersten sınava girecek olan her öğrenci için tek oturum, 9 dersten fazla sayıda dersten sınava girecek olan her öğrenci için iki oturum olacak şekilde e -Sınav uygulaması olarak gerçekleştirilecektir.

          e-Sınav salonunda 10 un altında öğrencinin sınav randevusu olması halinde bu salonda sınav yapılmayacak olup öğrenciler ÖDSGM tarafından uygun görülen e-Sınav merkezine aktarılacaktır.Her ders için 4 seçenekli 11 soru ve her bir oturum için 120 dakika süre verilecektir.

        • 4

          Sınav başladıktan sonra gelen öğrenciler, sınav salonundan çıkan öğrenci olmadığı sürece sınava alınır. Ancak bu öğrenci/öğrencilere ek süre verilmez.

          Her ders için 4 seçenekli 11 soru ve her bir oturum için 120 dakika süre verilecek.

          Öğrenciler, sınava fotoğraflı sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden biri (nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi, geçerlik süresi devam eden pasaport veya KKTC vatandaşları için KKTC kimlik kartı ile gireceklerdir. Fotoğraflı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacak.

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