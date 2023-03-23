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AÖL (Açık lise) sınavları ne zaman ve tarihi belli oldu mu? MEB sınav takvimi ile AÖL son kayıt yenileme ne zaman?

AÖL (Açık lise) sınavları ne zaman ve tarihler belli oldu mu?

AÖL sınav tarihleri, öğrencinlerin merak ettiği sorulardan birisi. Milli Eğitim Bakanlığı ülkemizde meydana gelen deprem felaketi nedeniyle Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme tarihlerini uzatmıştı. Gözler MEB'den gelecek AÖL'den 2. dönem sınav açıklamalarına çevrildi. İşte, 2023 MEB ile AÖL 2. dönem sınav tarihleri...

Giriş: 23.03.2023 - 23:38 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Açık Öğretim Lise 2. dönem sınav tarihleri için MEB'den yapılacak açıklamalar bekleniyor. İlk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 2 Nisan 2023 tarihine kadar ertlelendi. 

    AÖL İLK VE KAYIT YENİLEME SON GÜN NE ZAMAN?

    MEB, Açık Öğretim Lise 2. dönem kayıtlarını uzattı, böylece; Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lise, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 eğitim öğretim yılı 2. dönem kayıt yenileme ve ilk kayıt işlemleri 3 Nisan 2023 tarihi mesai bitimine kadar devam edecek.

     

  • Açık Öğretim Lisesi öğrencileri, 3 Nisan 2023 tarihine kadar kayıt yenileme işlemlerini yapabilecek. İlk kez kayıt yaptıracak öğrenciler de 3 Nisan'a kadar sınav ve kayıt ücretini yatırarak ilk kayıt işlemini gerçekleştirebilir.

  • AÖL 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

    2022-2023 dönemi Açık Lise 2. dönem sınav takvimine dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak kayıt yaptırmayan öğrencilerin sınava katılamayacağı için sınavların Nisan ayı sonrası yapılması bekleniyor. Geçen sene ise Açık Öğretim Kurumları 2. Dönem Sınavları 1-10 Mart 2022 tarihleri arasında online olarak uygulanmıştı.

     

  • AÇIK LİSE SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?

    Pandemi döneminden önce sınavları yüz yüze yapıyordu fakat sonrasında online sınav sistemine geçiş yapmıştı. 2. Dönem AÖL sınavlarının henüz hangi sistemde gerçekleştirileceği netlik kazanmadı.

     

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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