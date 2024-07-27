AÖL 3.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB AÖL sınav sonuçları açıklanma tarihini duyurdu
Açık Öğretim Lisesi AÖL 3.dönem sınav sonuçları açıklanma tarihi belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından AÖL sınav sonuçları duyuruldu. Peki AÖL 3.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?
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AÖL 3.dönem sınavları tamamlandı. 2024 AÖL sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulacak olup gözler gelecek resmi açıklamaya çevrildi. Peki; Açık Lise 3.dönem AÖL sınavları ne zaman açıklanacak?
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AÇIK LİSE AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavı 20-21 Temmuz'da üç oturumda gerçekleşti. Sınav sonuçları ise 14 Ağustos 2024 tarihinden itibaren https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden öğrenilecek.
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AÖL SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
AÖL sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi resmi internet sitesi üzerinden sonuç ekranı "https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx" üzerinden açıklanacak.
Öğrenciler sonuçları öğrenci numaralar ve şifreleriyle giriş yaparak sorgulayabilecekler.