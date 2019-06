2019-2020 Eğitim - Öğretim yılı I. dönem yeni kayıt tarihleri belli oldu. MEB kayıt yenileme döneminde dikkat edilmesi gereken hususları öğrencilerin erişimine açtı. Peki kayıt yenileme işlemi nasıl yapılır? İşte 2019 - 2020 AÖL kayıt yenileme ile ilgili tüm detaylar...

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM YENİ KAYIT TARİHLERİ

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem yeni kayıt işlemleri 21/08/2019 - 27/09/2019

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem kayıt yenileme işlemleri 21/08/2019 - 27/09/2019

I. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin açılması 21 Ağustos 2019

I. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin kapatılması 18 Ekim 2019

I. dönem sınava giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması 04 Aralık 2019

KAYIT YENİLEME DÖNEMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1- Ders seçimi yapmayan öğrencilerin dersleri, sistem tarafından otomatik olarak seçilmektedir. Ancak bir ders ya da eksik ders seçimi yapılmış ise sistem ders ataması yapmamaktadır. Mağduriyet yaşamamak için, öğrenci ve HEM lerin ders seçimini yaparken dikkat etmeleri gerekmektedir.

2-Sınav bölgesi değişikliğinin(Adres bilgisi değişikliği sınav bölgesi değişikliği anlamına gelmemektedir ) ve yabancı dil değişikliğinin zamanında ve hatasız yapılması gerekmektedir. Bu değişlikleri HEM ler Bilgi Düzenleme menüsü altında yer alan Sınav Bölgesi İrtibat Merkezi butonu kapanana kadar yapabilmektedirler.

3-Özel durumu olmayan öğrencilerin aşağıdaki sınav merkezlerini şeçmemeleri gerekmektedir. Seçtikleri takdirde bu merkezlerde sınava alınmayacaklardır. Ankara Atatürk Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezi Ankara Ayaş Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Ankara Pursaklar Saray Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı Üniversitesi Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Askeri Üst Bölgeleri

4-Cezaevinden çıkan öğrencinin sistemdeki durumu ; “Özel Durum Yok” olarak değiştirilmelidir. Aksi takdirde sınav yeri cezaevi olarak kalacaktır.

5-Engelli öğrencilerin, raporlarına göre engel durumlarının, sisteme hatasız işlenmesi gerekmektedir. Engelli olmayıp engelli olarak sisteme işlenen öğrencilerin durumlarının da ivedilikle düzeltilmesi gerekmektedir.

6- Öğrencilere ulaşabilmek için iletişim bilgilerinin güncellenmesi gerekmektedir. İletişim bilgilerinde değişiklik olduğu takdirde güncelleme yapılması gerektiği öğrenciye hatırlatılmalıdır. Mümkünse ikinci bir telefon numarası da sisteme girilmelidir.

7-Öğrenciler, şifrelerini başkaları ile paylaşmamalıdırlar. Kayıt yenileme süresi boyunca bu işlemlerin özenle yapılması gerekmektedir. Ölçme ve Değerlendirme Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü ne sınav kütükleri gönderildikten sonra hiçbir düzeltme yapılamamaktadır.

KAYIT YENİLEME İŞLEMİNİ KİMLER YAPTIRACAK?

Öğrencilik durumu silik, donuk veya aktif olan öğrencilerimizden 5 Temmuz 2002 ve daha önceki doğumlular kayıt yenileme işlemi yaptıracaktır.

KAYIT YENİLEME İŞLEMİ İÇİN TAKİP EDİLECEK ADIMLAR

1. Adım: Bankaya Kayıt Yenileme Ücretini Ödeyiniz

Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileyecek olan öğrenciler, her yıl belirlenen Kayıt Yenileme Katılım Bedelini ödemek zorundadırlar. 2016 yılında, bir dönem için Kayıt Yenileme ücreti, 35 TL olarak belirlenmiştir.

Öğrenci adayı, T.C. Kimlik numarasını beyan ederek Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası veya Halk Bankasının herhangi bir şubesine giderek Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü, MEB Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına, 30 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir. (Not: Halk Bankası ayrıca havale ücreti talep etmektedir.)

Kayıt Yenileme bedelinin 5 TL' si ise Halk Eğitim veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü Okul Aile Birliklerinin vereceği banka hesap numarasına veya söz konusu okullardaki ilgili görevliye makbuz karşılığında ödenecektir.

Kayıt Yenileme için Katılım Bedelinin ödendiği, sistem üzerinden görünmektedir. Sistemde görünmeyen ödemeler, kayıt yenileme işlememizin gerçekleşmesini engeller. Bunun için Katılım Bedelinizi doğru hesaba yatırdığınızdan emin olunuz. Öğrencilik durumu sistem üzerinde aktif ve donuk olanların kayıt yenileme işlemleri 2015-2016 Eğitim Öğretim yılı II. Döneminden itibaren Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi Tarafından otomatik olarak yapılmaya başlanmıştır. Kayıt yenileme işlemi otomatik olarak yapılan öğrencilerimiz Halk Eğitimi Merkezi veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğüne kitap, diploma veya resmi yazı vb. almak için müracaat ettiklerinde kendilerinden 5TL Kayıt Yenileme katılım bedeli alınacaktır. Öğrencilerimizin ikinci bir defa katılım bedeli ödememesi için bulunulan dönem adına ödenmiş olan 5TL katılım bedeli makbuzunu mutlaka saklamaları ve yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

2. Adım: Kayıt Yenileme İşlemi

Öğrencilik durumu sistem üzerinde aktif veya donuk olan öğrenciler, katılım ücretini anlaşmalı bankalara yatırdığı günün mesai saatinin bitmesini bekleyecekler. Öğrencilik durumu sistem üzerinde silik olan öğrenciler Halk Eğitimi Merkezi veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüklerine müracaat ederek kayıt yenilme işlemlerini yaptıracaklardır. ​Kayıt yaptırabileceğiniz İrtibat Bürolarını görmek için tıklayınız.

3. Adım: Derslerinizi Seçiniz

Öğrencilik durumu Aktif hâle gelen öğrenciler, sisteme girerek sınava girecekleri dersleri seçerler. Ders seçimindeki tüm sorumluluk öğrenciye aittir.

NOT: 6 -7 TEMMUZ 2019 tarihlerinde yapılacak olan III. Dönem sınavlarına Açık Öğretim Lisesine kayıtlı, sınavın yapıldığı ilk gün itibariyle on yedi yaşını doldurmuş, on sekiz yaşından gün almış öğrencilerimizden (5 Temmuz 2002 ve daha önce doğumlu) öğrencilik durumu "silik", "donuk" veya "aktif" olanlar III. Dönem kayıt yenileme işlemini yaptırmaları halinde katılacaktır. Açık Öğretim Daire Başkanlığı yukarıda sıralanan iş ve işlemlerin tarihini değiştirme hakkına sahiptir.