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        Haberler Gündem AÖL 2. dönem sınav sonucu sorgulama | 2024 AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        AÖL 2. dönem sınav sonucu sorgulama: 2024 AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

        16 Mart tarihinde başlayan Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınavları 17 Mart tarihinde tamamlandı. Belirtilen tarihler arasında sınavlara katılım gösteren öğrenciler, sınav sonuçları için gözünü Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamalarına çevirdi. AÖL sınavlarında değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılacak. İşte 2024 AÖL 2. dönem sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.03.2024 - 23:23 Güncelleme: 24.03.2024 - 23:28
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        • 1

          AÖL 2. dönem sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. AÖL sınavları 16-17 Mart tarihleri arasında üç oturum şekilnde uygulandı. Sınava katılım gösteren açık lise öğrenciler, AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, "AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte 2024 AÖL sınav sonucu sorgulama ekranı...

        • 2

          AÖL 2. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Açık Öğretim Lisesi 2. dönem soru ve cevaplar ise 21 Mart 2024 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr, adreslerinden yayımlandı.

          AÖL sonuçları ise 17 Nisan 2024 tarihinde açıklanacak. Adaylar öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden de sınav sonuç bilgilerini görüntüleyecek.

        • 3

          AÇIK LİSE SINAV SONUÇLARI NASIL, NEREDEN ÖĞRENİLİR?

          AÖL sınav sonuçları, https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx sayfası üzerinden öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri girilerek sınav sonuç bilgileri sorgulanabilecek.

        • 4

          SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?

          Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacak.

        • 5

          Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacak. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacak.

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