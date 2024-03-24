BAYRAM TATİLİ ÖZEL SEKTÖRE KAÇ GÜN?

9 günlük tatil idari izin kapsamında olduğu için kamu çalışanlarına veriliyor. İdari izin sadece, devlet memurlarının faydalandığı bir izin türüdür. Özel sektör çalışanları için "idari izin" gibi bir seçenek bulunmamaktadır. Bu nedenle özel sektör için bayram tatili arefe günü yarım gün olmak üzere 3 buçuk gün olarak gerçekleştirilecek.