AÖL 2. dönem kayıt yenileme işlemi nasıl yapılır? 2019 AÖL kayıt yenileme son başvuru tarihi ne zaman? Açık lise okuyan milyonlarca öğrenci ikinci dönem eğitim ve öğretimlerine devam edebilmeleri için kayıt yenileme zorunluluğu bulunmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı AÖL 2. dönem kayıt yenileme tarihleri ile ilgili ayrıntılı bilgiyi resmi internet sayfasında yer vermişti.

AÖL 2. DÖNEM KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Öncelikle AÖL kayıt yenileme başvuruları bulunduğunuz il ve ilçelerde bulunan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerine giderek gerçekleştirebileceksiniz. Öğrencilik durumu silik, donuk veya aktif olan öğrenciler ikinci dönem eğitim ve öğretim hayatlarına devam etmeyi istedikleri takdirde kayıt yenileme işlemi yaptırmak durumundadır. Kayıt yenileme işlemi yapmayan AÖL öğrencileri 2. dönem sınavlarına giremeyecek.

Öte yandan AÖL 2. dönem kayıt yenileme işlemi için ilan edilen kayıt yenileme tarihleri arasında her gün mesai bitiminden sonra Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi çalıştırılacaktır. Sistemin çalıştırıldığı saate kadar kayıt yenileme ücretini anlaşmalı bankalara yatıran öğrencilerimizin öğrencilik durumları sistem üzerinden "Aktif" yapılarak kayıt yenileme işlemi tamamlanacaktır.

Açıköğretim Lisesi 2019 2. dönem kayıt yenileme başvuru tarigi: 9-31 Ocak 2019



Açıköğretim Lisesi 2019 2. dönem mazeretli kayıt yenileme başvuru tarihleri, 01-06 Şubat 2019'dur.

AÖL 2. DÖNEM KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

AÖL kayıt yenileme işlemi gerçekleştirmek için öncelikle bağlı olduğunuz kuruma gidip başvurularınızı yaptırmanız daha sonrada anlaşmalı bankalara gidip kayıt yenileme ücretini yatırmanız gerekecektir. 2019 yılında bir dönem için kayıt yenileme Sınav Bedeli olarak; 30 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına; 5 TL olarak belirlenmiştir. (30 TL Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav Bedeli olarak anlaşmalı bankalara yatırılacak. 5 TL ise Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği banka hesabına veya makbuz karşılığında teslim edilecektir.)

Öğrenci adayı, T.C. Kimlik Numarası beyan ederek T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının bankamatiklerine (ATM) veya Türkiye Vakıflar Bankası şubelerine giderek ya da ilgili bankaların internet bankacılıkları üzerinden "MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü" hesabına 30 TL ödeyerek ve dekontu muhafaza edecektir. (T.C. vatandaşı olmayan öğrenci adayları ise İl Göç İdaresi Müdürlüklerinden alacakları yabancı kimlik numarası ile anlaşmalı bankalara müracaat edeceklerdir.)