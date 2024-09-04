AÖL 1.dönem sınavları ne zaman? MEB Açık Lise AÖL sınavları nasıl ve nereden yapılır?
Açık lisede eğitim gören vatandaşlar AÖL sınav tarihlerini araştırıyor. Liseyi dışardan bitirmeye çalışanlar için AÖL sınav takvimi duyuruldu. 2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınavları için yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini 28 Ağustos 2024 tarihinden 27 Eylül 2024 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilecek. Peki AÖL 1.dönem sınavları ne zaman? MEB Açık Lise AÖL sınavları nasıl ve nereden yapılır?
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Açık lise 1.dönem sınavları Aralık ayında üç oturum halinde düzenlenecek. Kayıt yenileme işlemini tamamlayan öğrenciler Açık lise sınavlarına katılım gösterebilecek. Peki; AÖL 1.dönem sınavları ne zaman? MEB Açık Lise AÖL sınav tarihleri
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AÖL SINAV TAKVİMİ
Üç oturumdan oluşacak olan yılın ilk sınavı için tarihler belli oldu. AÖL 1. dönem yazılı sınav tarihleri
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AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?
Adaylar, 16 Aralık 2024 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.
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