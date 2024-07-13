AÖF yaz okulu sınav tarihi açıklandı!
AÖF yaz okulu kayıtları 1-5 Temmuz 2024 tarihlerinde yapıldı. Anadolu Üniversitesi öğrencileri için yaz okulu maratonu başlıyor. Yayınlanan 2024 takvimine göre, kayıtlar tamamlanırken sınav tarihi gündeme geldi. Peki, AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak? İşte detaylar...
- 1
AÖF yaz okulu kayıtları Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan kılavuzla netlik kazandı ve tamamlandı. Adaylar yaz okulu için; ders seçimi, ücret ödeme, otomasyon kaydı kontrolü olmak üzere farklı aşamalardan geçti. Gözler ise sınav tarihine çevrildi. İşte 2024 AÖF yaz okulu sınav tarihleri hakkında merak edilen bilgiler...
- 2
AÖF YAZ OKULU KAYITLARI BİTTİ Mİ?
AÖF yaz okulu kayıtları 1-5 Temmuz 2024 tarihlerinde yapıldı.
- 3
AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?
AÖF yaz okulu sınavı 17 Ağustos 2024 tarihinde yapılacak.
-