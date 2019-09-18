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AÖF takvimi: 2019 AÖF kayıt yenileme burada! AÖF kayıt ücreti ne kadar?

Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) kayıt yenileme işlemi sürüyor. AÖF kayıt yenileme tarihleri Anadolu Üniversitesi 2019 - 2020 öğretim yılı takviminde duyuruldu. Peki AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? AÖF kayıt ücreti ne kadar? İşte AÖF 2019 2020 takvimi...

18.09.2019 - 11:11 | Güncelleme: Gündem
AÖF

Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) kayıt yenileme işlemleri başladı. AÖF kayıt işlemleri aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden kayıt otomasyonu bağlantısı ile kayıt ekranı üzerinden gerçekleştirilebilmektedir. Peki AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? 2019 AÖF kayıt ücreti ne kadar? İşte AÖF 2019 2020 takvimi...

AÖF 2019 KAYIT YENİLEME BURADA

Herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Eğitim Sistemine göre eğitim-öğretim yapan fakülteler dışında yükseköğretim programında kayıtlı öğrenciler açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelere İnternet başvurularını buradan yapabilirler.

Başvuru ve kayıt tarihi: 2 Eylül - 18 Ekim 2019

AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Adaylar okudukları veya mezun oldukları alanlarda olmamak üzere; lisans eğitimi alanlar lisans veya önlisans programlarına; önlisans eğitimi alanlar sadece önlisans programlarına internetten başvurarak kayıt yaptırabilecek.

Adaylar, http://aof.anadolu.edu.tr adresinden Kayıt Otomasyonu bağlantısı "İkinci Üniversite" linkine tıklayarak internet başvurularını gerçekleştireceklerdir. Daha sonra kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak, banka ödemesini yaptıktan sonra AÖF Bürolarından kayıt işlemlerini tamamlayacaklardır.

İnternet başvuru işlemleri, 2 Eylül ile 18 Ekim tarihleri arasında yapılabilecek. Kayıt işlemleri ise 2 Eylül ile 17 Ekim mesai bitimine kadar devam edecek. Bu tarihler arasında mazeretleri nedeniyle kayıt yaptıramayan öğrenciler ise 18 Ekim 2019 tarihinde bizzat veya yakınları aracılığıyla başvuru yaparak kayıtlarını gerçekleştirebilecekler. 18 Ekim 2019 tarihinden sonra mazeret beyan ederek kayıt yaptırmak isteyenlerin başvuruları kabul edilmeyecek ve kayıtları kesinlikle yapılmayacak.

AÖF KAYIT ÜCRETLERİ NE KADAR? 

AÖF 2019 kayıt ücretleri belli oldu.

Kayıt yeniletecek öğrenciler ilgili Bakanlar Kurulu Kararı gereğince sınav hizmetleri, basılı malzemeler ve diğer hizmetler karşılığı olan ve Anadolu Üniversitesince belirlenen staj/uygulama dersi bulunmayan programlarda alt limit ₺220,00 ve tekniker unvanı verilen programlarda alt limit ₺240,00 olup alınan dersin kredisine göre değişen Dönem Öğretim Gideri tutarını ödeyeceklerdir.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 2019 - 2020 ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

10 Haziran‒10 Temmuz 2019

Lisansüstü Programlara Giriş için Başvuru

19 Temmuz 2019

Lisansüstü Programlara Kabullerin İlanı

22‒26 Temmuz 2019

Lisansüstü Programlara Yeni Kayıt

29 Temmuz‒09 Ağustos 2019

Lisansüstü Programlarda Açık Kalan Kontenjanlara Yedek Kayıt

01‒15 Ağustos 2019

Merkezî Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş için Başvuru

06‒17 Ağustos 2019

Lisansüstü Programlara Yatay Geçiş için Başvuru

16 Ağustos 2019

Lisans Programlarına Yandal; Önlisans/Lisans Programlarına Çift Anadal, Kurum İçi Yatay Geçiş ve Kurum Dışı Yatay Geçiş Başvurularının Kabulü için Son Tarih

19-21 Ağustos 2019

ÖSYM tarafından Anadolu Üniversitesine Yerleştirilen Öğrencilerin Elektronik Kayıt Tarihi

19-23 Ağustos 2019

ÖSYM tarafından Anadolu Üniversitesine Yerleştirilen Öğrencilerin Kayıt Tarihi

23 Ağustos 2019

Lisans Programları Yandal; Önlisans/Lisans Programlarına Çift Anadal, Kurum İçi Yatay Geçiş ve Kurum Dışı Yatay Geçiş Asıl ve Yedek Aday Listelerinin İlanı

29 Ağustos 2019

Diğer Yükseköğretim Kurumu Önlisans/Lisans Öğrencilerinin Özel Öğrencilik Başvurusu için Son Tarih

02‒04 Eylül 2019

Engelliler Entegre Yüksekokulu Yetenek Sınavı Önkayıt/Lisans Programları Yandal; Önlisans/Lisans Programlarına Çift Anadal, Kurum İçi Yatay Geçiş ve Kurum Dışı Yatay Geçiş Asıl Aday Kayıtları

02‒06 Eylül 2019

Lisansüstü Programlara Yatay Geçişe Kabullerin İlanı ve Kayıt

05 Eylül 2019

Engelliler Entegre Yüksekokulu Yetenek Sınavları

06 Eylül 2019

Lisans Programları Yandal; Önlisans/Lisans Programlarına Çift Anadal, Kurum İçi Yatay Geçiş ve Kurum Dışı Yatay Geçiş Yedek Aday Kayıtları/Merkezî Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçişi Kabul Edilen Öğrencilerin İlanı

09 Eylül 2019

Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı

09‒13 Eylül 2019

Merkezî Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçişi Kabul Edilen Öğrencilerin Kayıtları

10-13 Eylül 2019

Yabancı Dil Yeterlik Sınavı

16‒20 Eylül 2019

Kayıt Yenileme ve Kayıt Onayı

20 Eylül 2019

Zorunlu Yabancı Dil Derslerinden Muafiyet Başvurusu için Son Tarih (Öğrenimine devam eden öğrenciler için)/Temel Bilgisayar Derslerinden Muafiyet Sınavı Başvurusu için Son Tarih

23 Eylül 2019

Derslerin Başlangıcı/ Engelliler Entegre Yüksekokulu Seviye Tespit Sınavı

23‒27 Eylül 2019

Ekle‒Sil Haftası

24 Eylül 2019

Engelliler Entegre Yüksekokulu Muafiyet Sınavı

25 Eylül 2019

Zorunlu Yabancı Dil Derslerinden/Temel Bilgisayar Derslerinden Muafiyet Sınavı 

18 Ekim 2019

Dersten Çekilmek için Son Tarih (Önlisans ve lisans öğrencileri için)

28‒29 Ekim 2019

Cumhuriyet Bayramı Tatili

30 Ekim–04 Kasım 2019

I. Ara Sınavlar (İki ara sınav yapan birimler için)

05‒11 Kasım 2019

Ara Sınavlar (Tek ara sınav yapan birimler için) (1 Hafta)

05‒15 Kasım 2019

Ara Sınavlar (Tek ara sınav yapan birimler için) (2 Hafta) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Hukuk Fakültesi/Eczacılık Fakültesi/Turizm Fakültesi/Eskişehir Meslek Yüksekokulu/Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Devlet Konservatuvarı)

02‒06 Aralık 2019

II. Ara Sınavlar (İki ara sınav yapan birimler için)

23‒27 Aralık 2019

Bütün Ara Sınavlar için Mazeret Sınavları

31 Aralık 2019

Derslerin Bitimi

01 Ocak 2020

Yılbaşı Tatili

02‒15 Ocak 2020

Dönem Sonu Sınavları

17 Ocak 2020

Dönem Sonu Harf Notlarının Teslimi için Son Tarih

20-24 Ocak 2020

Yabancı Dil Yeterlik Sınavı (Güz Dönemi Sonunda Yeterlik Sınavına Girmek için Gerekli Önkoşulları Sağlayan Öğrenciler için)

21‒25 Ocak 2020

Bütünleme Sınavları/Bütünleme Sınav Hakkı Olmayan Dersler için Dönem Sonu Mazeret Sınavları

27 Ocak 2020

Bütünleme Sınavları Harf Notlarının Teslimi için Son Tarih/Bütünleme Sınav Hakkı Olmayan Dersler için Dönem Sonu Mazeret Sınavı Harf Notlarının Teslimi için Son Tarih

30‒31 Ocak 2020

Yabancı Dil Yeterlik Sınavı Bütünleme (Güz Dönemi Sonunda Yeterlik Sınavına Girmek için Gerekli Önkoşulları Sağlayıp Yeterlik Sınavından Başarısız Olan Öğrenciler için)

TELAFİ

28 Ekim 2019 Pazartesi gününün telafisi

30 Aralık 2019 Pazartesi günü

29 Ekim 2019 Salı gününün telafisi

31 Aralık 2019 Salı günü

EK SINAVLAR

27‒31 Ocak 2020

Önlisans Programları için Ek Sınavlar

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