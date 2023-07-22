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        Haberler Gündem AÖF taban puanları 2023: 2-4 yıllık İstanbul, Anadolu Üniversitesi bölümleri, Açıköğretim AÖF taban puanları, kontenjan listesi ve başarı sıralamaları açıklandı mı?

        AÖF taban puanları 2023: Üniversitelerin 4 ve 2 yıllık AÖF başarı sıralaması ve kontenjan listesi

        AÖF taban puanları, gündemde yer almaya devam ediyor. 20 Temmuz'da açıklanan YKS sınav sonuçlarının ardından 2 ve 4 yıllık açıköğretim taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması araştırılıyor. Üniversiteyi açıktan okumak isteyenler için İstanbul Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi AÖF taban puanlarını haberimizde derledik. İşte, 4 ve 2 yıllık AÖF taban puanları, bölümleri, başarı sıralaması ve kontenjan listesi

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        Giriş: 22.07.2023 - 19:50
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        • 1

          Üniversite sınavı sonuçları, 20 Temmuz itibarıyla ÖSYM tarafından erişime açıldı. Sonuçların duyurulmasının ardından üniversiteyi açıktan okumak isteyen adaylar AÖF taban puanlarını araştırmaya başladı. İşte, 2023 üniversitelerin AÖF taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması listesi ile ilgili güncel bilgiler...

        • 2

          2023 AÖF BÖLÜMÜ TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

          2023 yılına ilişkin YKS taban puanları ve başarı sıralamaları henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2023 yılı taban ve tavan puanları yerleştirme işlemleri sona erdikten sonra belli oluyor. Geçtiğimiz yılın AÖF bölümü taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanlarını haberimizin devamında öğrenebilirsiniz.

        • 3

          Anadolu Üniversitesi - Görsel İletişim Tasarımı (Açıköğretim) Sözel (Kontenjan 1200) En düşük puan 257,30155

          Anadolu Üniversitesi - Tarih (Açıköğretim) Sözel (Kontenjan 2.400) En düşük puan 245,42920

          Anadolu Üniversitesi - Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) EA Kontenjan 1.600 En düşük puan 252,13502

          Anadolu Üniversitesi - Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) (TYT) Kontenjan (1200) En düşük puan 283,86376

          Anadolu Üniversitesi - Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim) (TYT) Kontenjan (1400) En düşük puan 262,35492

          Anadolu Üniversitesi - Emlak Yönetimi (Açıköğretim) (TYT) Kontenjan (450) En düşük puan 271,43604

        • 4

          İstanbul Üniversitesi - Dış Ticaret (Uzaktan Öğretim) TYT - Kontenjan 120 - En düşük puan 293,84867

          İstanbul Üniversitesi - E-Ticaret ve Pazarlama (Açıköğretim) TYT - Kontenjan 500 - En düşük puan 281,79166

          İstanbul Üniversitesi - Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) TYT - Kontenjan 2200 - En düşük puan 271,34425

          İstanbul Üniversitesi - Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) TYT - Kontenjan 500 - En düşük puan 309,76690

        • 5

          Atatürk Üniversitesi - Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) EA - Kontenjan 1.600 - En düşük puan 261,62160

          Atatürk Üniversitesi - Kamu Yönetimi (Açıköğretim) EA Kontenjan (600) En düşük puan 240,41256

          Atatürk Üniversitesi - Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim) Kontenjan (700) En düşük puan 252,83044

        • 6
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