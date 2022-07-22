Anadolu Üniversitesi AÖF taban puanları üniversite sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından araştırılıyor. Adaylar AÖF taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamasını merak ediyor. İşte 4 yıllık ve 2 yıllık Anadolu Üniversitesi AÖF bölümleri ve taban puanları

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF TABAN PUANLARI

2 YILLIK AÖF BÖLÜMLERİ