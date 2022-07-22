|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet)
|İktisat (Açıköğretim)
|EA
|400+10
200+5
400+10
1500+38
|64
205
167
163
|Dolmadı
913.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
216,44567
Dolmadı
Dolmadı
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet)
|İktisat (Açıköğretim)
|EA
|150+4
—
—
—
|17
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet)
|İşletme (Açıköğretim)
|EA
|800+20
700+18
1000+25
2000+50
|291
718
637
562
|Dolmadı
862.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
220,94685
Dolmadı
Dolmadı
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet)
|İşletme (Açıköğretim)
(İngilizce)
|EA
|150+4
—
—
—
|46
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet)
|Maliye (Açıköğretim)
|EA
|500+13
300+8
500+13
2000+50
|70
308
232
188
|Dolmadı
926.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
215,15614
Dolmadı
Dolmadı
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Açıköğretim)
|EA
|1600+40
1750+44
1750+44
1500+38
|788
1.794
1794
1538
|Dolmadı
792.000
742.984
609.000
|Dolmadı
227,04681
227,50391
232,18138
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim)
|EA
|900+23
900+23
1000+25
2000+50
|301
923
828
821
|Dolmadı
941.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
213,54252
Dolmadı
Dolmadı
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim)
(İngilizce)
|EA
|150+4
—
—
—
|14
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet)
|Sosyoloji (Açıköğretim)
|EA
|1000+25
1000+25
1000+25
2000+50
|282
1.025
932
911
|Dolmadı
932.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
214,56011
Dolmadı
Dolmadı
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet)
|Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim)
|EA
|600+15
400+10
500+13
2000+50
|82
410
321
312
|Dolmadı
950.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
212,37175
Dolmadı
Dolmadı
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet)
|Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim)
|EA
|150+4
—
—
—
|30
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—-
—
—
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet)
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim)
|EA
|400+10
300+8
500+13
1000+25
|117
308
265
273
|Dolmadı
857.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
221,43015
Dolmadı
Dolmadı
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim)
|EA
|600+15
600+15
800+20
1000+25
|208
615
531
511
|Dolmadı
876.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
219,80619
Dolmadı
Dolmadı
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