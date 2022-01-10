Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi final sınavları 8-9 Ocak tarihlerinde yapıldı. Yüz binlerce öğrenci, zorlu AÖF soruları karşısında ter döktü. Sınavın ardından AÖF soruları ve cevapları yayınlandı mı konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. AÖF soru ve cevap anahtarı ile öğrenciler sınavda alabilecekleri puana yönelik ön tahminde bulunabiliyor. Anadolu Üniversitesi tarafından 8-9 Ocak AÖF soruları ve cevapları yayınlandı. Bu gelişmenin ardından AÖF soruları ve cevapları nasıl indirilir sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Peki, AÖF soru ve cevap anahtarı nasıl görüntülenir, nereden indirilir? İşte detaylar