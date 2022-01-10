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AÖF soruları ve cevapları yayınlandı mı? Anadolu Üniversitesi 2022 AÖF final sınavı soru ve cevapları PDF görüntüle!

AÖF soruları ve cevapları yayınlandı mı? 2022 AÖF final sınavı soru ve cevapları PDF görüntüle!

AÖF güz dönemi final sınavları 8-9 Ocak tarihlerinde tamamlandı. AÖF soruları ve cevapları da sınavın ardından en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Bilindiği gibi, AÖF soru ve cevap anahtarı ile öğrenciler alabilecekleri puana yönelik ön tahminde bulunuyor. Edinilen bilgiye göre, Anadolu Üniversitesi tarafından AÖF soruları ve cevapları yayınlandı. Böylelikle, AÖF soru ve cevap anahtarı yayınlandı mı sorusu netlik kazandı.

10.01.2022 - 13:00 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi final sınavları 8-9 Ocak tarihlerinde yapıldı. Yüz binlerce öğrenci, zorlu AÖF soruları karşısında ter döktü. Sınavın ardından AÖF soruları ve cevapları yayınlandı mı konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. AÖF soru ve cevap anahtarı ile öğrenciler sınavda alabilecekleri puana yönelik ön tahminde bulunabiliyor. Anadolu Üniversitesi tarafından 8-9 Ocak AÖF soruları ve cevapları yayınlandı. Bu gelişmenin ardından AÖF soruları ve cevapları nasıl indirilir sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Peki, AÖF soru ve cevap anahtarı nasıl görüntülenir, nereden indirilir? İşte detaylar

  • AÖF SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI

    AÖF soruları ve cevapları Anadolu Üniversitesi tarafından erişime açıldı.

    8-9 OCAK AÖF SORULARI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

  • AÖF SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

    AÖF güz dönemi final sonuçları Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden öğrenilecek.

  • AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    8-9 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilen AÖF final sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. 

    Geçmiş yıllardaki örnekler baz alındığında sınav sonuçlarının, birkaç hafta içinde ilan edilmesi bekleniyor.

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