AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu 2022 AÖF güz dönemi final sınavına giren Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencilerinin gündeminde. AÖF final sınavı 08-09 Ocak 2022 tarihlerinde öğrencilerin katılımı ile gerçekleşiyor. Peki, AÖF soru ve cevapları yayımlandı mı? AÖF sınav soruları ve cevapları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte detaylar...

AÖF SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültesi öğrencilerinin sınav soruları ve cevap anahtarları sınavın yapıldığı günü takip eden üç iş günü içerisinde Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sınav Yayınlama Sisteminden yayınlanmaktadır. http://sinav.eogrenme.anadolu.edu.tr adresinden Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sınav Yayınlama Sistemine erişebilirsiniz.

AÖF GÜZ DÖNEMİ FİNALLERİ NE ZAMAN?

AÖF güz dönemi dönem sonu sınavları ise 8-9 Ocak 2022 tarihinde yapılacak.