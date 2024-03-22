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        Haberler Yaşam AÖF sınavları zaman? 2024 Anadolu Üniversitesi AÖF sınav tarihleri ve giriş belgesi

        AÖF sınavları zaman? 2024 Anadolu Üniversitesi AÖF sınav tarihleri ve giriş belgesi

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri AÖF sınav tarihleri araştırması yapıyor. Üniversiteyi açıktan bitirmek zorunda kalan öğrenciler sınav giriş belgesi alarak Açıköğretim bahar dönemi vize ve final sınavlarına katılım gösterecek. Peki AÖF sınavları ne zaman? İşte 2024 Anadolu Üniversitesi AÖF sınav tarihleri ve giriş belgesi sorgulama ekranı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.03.2024 - 13:10 Güncelleme: 22.03.2024 - 13:13
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        • 1

          AÖF sınav tarihleri belli oldu. Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav giriş belgesi bahar dönemi ara sınavlarına kısa süre kala paylaşıldı. Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun yüzde 30’u, dönem sonu sınav notunun yüzde 70’i alınarak “Başarı Notu” hesaplanır. Peki AÖF sınavları zaman? 2024 Anadolu Üniversitesi AÖF sınav tarihleri ve giriş belgesi sorgulama sayfası

        • 2

          AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN?

          Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan 2023-2024 sınav takvimi sonrasında AÖF bahar dönemi vize sınavı tarihleri belli oldu.

          Buna göre; AÖF bahar dönemi vize sınavları 23-24 Mart 2024 tarihinde yapılacak. Final sınavları ise 25-26 Mayıs 2024 tarihinde organize edilecek.

        • 3

          AÖF SINAV YERLERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

          AÖF sınav yerleri açıklandı. AÖF güz dönemi ara sınavına katılacak öğrenciler sınav giriş yerlerine AÖF’ün resmi internet adresi üzerinden ulaşabilecek. Öncelikle https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresini açın. Daha sonra ‘Öğrenci Girişi’ sekmesi üzerinden T.C. Kimlik numarası ve şifreniz ile sisteme giriş yapın.

        • 4
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