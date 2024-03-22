Haftanın Kitapları

BENİM HİÇ SUÇUM YOK

(Sabâ Altınsay)

Dağılan bir ailenin; tercihler, kararlar ve eylemlerle değiştirilen bir yazgının trajedisi… Düşbaz Kitaplar, Türkçe edebiyatın etkileyici isimlerinden Sabâ Altınsay’ın, kadın karakterlerin belirleyici olduğu bir aile ve aşk hikâyesini kaleme aldığı Benim Hiç Suçum Yok adlı ödüllü romanını, yeni kapak tasarımı ve yeni baskısıyla okurlarla buluşturdu! Bir anne ve bir eş olarak Behice Hanım’ın, hovarda oğlu Cihan Nedim’in ve onun âşık olduğu hayat kadını Mercan’ın odağında gelişen roman, seçimlerimizin bizi nasıl bir trajediye sürükleyebileceğini hem psikolojik hem de edebi çözümlemelerle anlatıyor. Altınsay’ın, yoksulluğu, sefaleti ve çaresizliği tüm çarpıcılığıyla resmettiği İkinci Dünya Savaşı’nı arka planına alan Benim Hiç Suçum Yok’ta, hem diğer karakterlerin hem de metnin kaderine kadınların kararları ve eylemleri yön veriyor.