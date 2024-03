Haftanın Kitapları

HAYAT EN ÇOK İYİLERİ KIRAR

(Prof. Dr. Acar Baltaş)

Türkiye’nin en önemli psikologlarından Prof. Dr. Acar Baltaş'ın, 50 yıllık mesleki birikim ve hayat yolculuğunu anlattığı 'Hayat En Çok İyileri Kırar' Kronik Kitap'tan çıktı. 320 sayfalık nehir söyleşi tarzındaki kitapta Baltaş, anlamlı ve mutlu yaşama ilişkin ipuçları verirken, “Hayat sadece amaçlarının peşinde olmaktan ya da sadece mutluluktan ibaret değildir. Hayat her yaşta, her zaman fırsatlar sunar. Yaşamımızı her yaşta değiştirmek mümkündür. Her gün anlamlı görünmeyen işleri yaparak da mutlu olmayı başarabiliriz. Sizin var olana kattığınız anlam, kendinize verdiğiniz değer ve misyondur belirleyici olan. Kaldı ki insanı motive eden şey mutlu olmak değil, hayatıyla ilgili başarılı sonuçlar alacak davranışlar konusunda istekli olmaktır" diyor.