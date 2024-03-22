En popüler sosyal medya platformlarının başında gelen Instagram, aylık 1 milyarın üzerinde kullanıcı tarafından ziyaret ediliyor. Hatta o kadar yoğun kullanılır hale geldi ki, bir yemeğin tarifini bulmaktan herhangi bir kıyafet hakkında olumlu ya da olumsuz yorum arayışına son vermeye kadar milyonlarca farklı amaca hizmet edebiliyor. Bir çok kullanıcı bu nedenle Instargam’ı severek kullanıyor ancak bazı kullanıcılar veri güvenliği, sosyal medya bağımlılığı ya da özel hayatlarıyla ilgili verdikleri çeşitli kararlar nedeniyle uygulamayı silmek isteyebiliyor. Bu kullanıcılar, internet üzerinden araştırmalar yaparak doğru şekilde Instagram hesaplarını silme işlemini gerçekleştirmeye çalışıyor. Sizler için hazırladığımız 2024 yılı Instagram hesabı silme rehberine göz atarak adım adım bu işlemin nasıl yapılacağını öğrenebilirsiniz.

Instagram uygulaması kalıcı olarak silindiğinde hesap erişilemez olacağı için bu işlemi gerçekleştirmeden önce tüm bilgilerinizi yedeklemenizi yani indirmenizi tavsiye ederiz. Bilgelerinizi nasıl yedekleyeceğinizi, içeriğimizin en alt kısmında yer alan “Merak Edilenler” bölümü içindeki “Instagram’daki verilerimi nasıl indirebilir, kopyasını alabilirim?” başlığından öğrenebilirsiniz.