AÖF sınavları yüz yüze olacak mı? Sorusu öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında online olarak yapılan AÖF sınavları artık yüz yüze yapılacak. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nden sınavların yüz yüze yapılması ilgili açıklama geldi.

AÖF SINAVLARI YÜZ YÜZE OLACAK MI?

Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt ve sınav tarihlerinde güncelleme yapılmıştır. Buna göre, 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıtlarının 5-9 Temmuz 2021 tarihleri arasında, Yaz Okulu Sınavının da 4 Eylül 2021 tarihinde yüz yüze yapılması planlanmaktadır.