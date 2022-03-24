Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin ön lisans/lisans programlarında kayıt yenileyen öğrenciler için sınav dönemi yaklaştı. AÖF bahar dönemi vize sınavlarının yüz yüze mi online mı olacağı merak ediliyor. Pandemi nedeniyle bir süre online yapılan AÖF sınavları için gözler Anadolu Üniversitesi'nden yapılacak açıklamaya çevrildi. İşte AÖF sınav tarihleri ve bahar dönemi sınavlarıyla ilgili son durum