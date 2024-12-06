AÖF güz dönemi sınavları için heyecanlı bekleyiş başladı. Açık Öğretim Fakültesi akademik takvimi ile Güz Dönemi ve Bahar Dönemi vize, final tarihleri belli oldu. Güz dönemi ara sınavlarında ter dökecek öğrenciler için sınav giriş belgesi erişime sunuldu. Peki, "AÖF sınavları ne zaman, nasıl olacak, online mı, yüz yüze mi olacak? 2024 AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır?" İşte 2024 AÖF ara sınav takvimi...