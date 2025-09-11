AÖF sınavları ne zaman, hangi tarihte? 2025 2026 Anadolu Üniversite AÖF sınav takvimi
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi eğitim takvimine göre AÖF sınav tarihi duyuruldu. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz ve bahar dönemi sınavlarının ne zaman yapılacağı, takvimin açıklanmasıyla birlikte merak ediliyor. İşte, AÖF sınav tarihleri
- 1
AÖF sınav tarihleri belli oldu. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz ve bahar dönemi sınavları gündeme geldi. Peki AÖF sınavları ne zaman, hangi tarihte?
- 2
AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?
Güz Dönemi Ara Sınavı 06-07 Aralık 2025
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 17-18 Ocak 2026
- 3
Bahar Dönemi Ara Sınavı 04-05 Nisan 2026
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 16-17 Mayıs 2026
Yaz Okulu Sınavı 22 Ağustos 2026 tarihinde uygulanacak.