AÖF sınavları ne zaman? AÖF sınav tarihleri ve sınav takvimi 2024
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav tarihleri araştırılıyor. Güz dönemi ara sınav tarihleri belli oldu. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bünyesinde eğitim hayatına devam eden yüz binlerce öğrenci, Güz Dönemi Ara Sınavlarında ter dökecek. Peki AÖF sınavları ne zaman, hangi gün?
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Açıköğretim Fakültesi sınav takvimi netlik kazandı. Anadolu Üniversitesi geçtiğimiz günlerde yayımladığı akademik takvim sonrasında AÖF güz ve bahar dönemi sınav tarihleri de açıklık kazanmış oldu. Peki, AÖF sınavları ne zaman?
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AÖF VİZE SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF vize sınav yerleri sınav giriş belgesinin ilan edilmesinin ardından belli olacak. Sınav giriş belgeleri henüz açıklanmadı. Sınav yerlerinin açıklanması halinde detayları sizlerle paylaşacağız.
AÖF SINAV TARİHLERİ
Güz Dönemi Ara Sınavı 07-08 Aralık 2024
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 18-19 Ocak 2025
Bahar Dönemi Ara Sınavı 19-20 Nisan 2025
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 24-25 Mayıs 2025
Yaz Okulu Sınavı 16 Ağustos 2025 tarihinde uygulanacak.
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