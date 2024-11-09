AÖF sınavları ne zaman? Açıköğretim Fakültesi AÖF sınavları online mı, nasıl yapılacak?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav tarihleri belli oldu. Üniversiteyi dışardan tamamlamak isteyen vatandaşlar AÖF sınavları ne zaman sorusuna yanıt arıyor. İşte güncel AÖF sınav takvimi
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Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav tarihlerine açıklandı. Anadolu Üniversitesi 2024-2025 akademik takvimini paylaşmasının ardından, AÖF güz ve bahar dönemi sınav tarihleri netlik kazanmış oldu. Peki AÖF sınavları ne zaman, hangi tarihte?
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AÖF SINAV TARİHLERİ 2024-2025 NE ZAMAN?
Güz Dönemi Ara Sınavı 07-08 Aralık 2024
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 18-19 Ocak 2025
Bahar Dönemi Ara Sınavı 19-20 Nisan 2025
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 24-25 Mayıs 2025
Yaz Okulu Sınavı 16 Ağustos 2025
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AÖF SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?
AÖF sınav giriş belgeleri henüz yayımlanmadı. Konuya ilişkin duyuru paylaşıldığında haberimize ekleyeceğiz.
AÖF SINAVLARI ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ UYGULANACAK?
AÖF sınavları yüz yüze uygulanacak.
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