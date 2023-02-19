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AÖF sınavları nasıl yapılacak, online mı, yüz yüze mi? AÖF kayıtları ertelendi mi, ne zaman yapılacak?

AÖF sınavları nasıl yapılacak, AÖF kayıtları ertelendi mi, ne zaman yapılacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri bahar dönemi kayıt ve sınav tarihlerini araştırmaya başladı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketinin ardından AÖF kayıt ve kayıt yenileme işlemleri ileri bir tarihe ertelenmişti. YÖK, üniversitelerde birçok bölümde uzaktan eğitime geçildiğini açıklamasının ardından, AÖF bahar dönemi sınavları online mı (Çevrim içi), yüz yüze mi yapılacak soruları gündeme geldi. İşte 2023 AÖF bahar dönemi sınavları hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

Giriş: 19.02.2023 - 01:06 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıt ve kayıt yenileme tarihleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Kahramanmaraş'ta meydana deprem nedeniyle üniversitelerde eğitimin ertelendiğini duyurmuştu. Peki, "AÖF sınavları nasıl yapılacak,online mı, yüz yüze mi? AÖF kayıtları ertelendi mi, ne zaman yapılacak? İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...

  • AÖF BAHAR DÖNEMİ KAYITLARI ERTELENDİ Mİ?

    Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle üniversitelerde bahar eğitim ve öğretim dönemi açılışını ikinci bir duyuruya kadar geçici olarak erteledi.

    YÖK’ün konuya ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

    “Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 günü meydana gelen ve 10 ilimizi doğrudan etkileyen deprem nedeniyle;

  • Bu bölgeden olup diğer illerdeki yükseköğretim kurumlarımızda öğrenim gören öğrencilerimizin eğitim ve öğretime katılamayacak olmaları,

    Bu öğrencilerimizden bir kısmının yakınlarının afetten doğrudan etkilenmiş olmaları,

     

  • Yükseköğretim kurumlarımızdaki başta öğrencilerimiz olmak üzere akademik ve idari personelimizin arama, kurtarma ve yardım faaliyetlerine katılmaları, dikkate alınarak tüm yükseköğretim kurumlarımızda bahar eğitim ve öğretim döneminin açılışı ikinci bir duyuruya kadar geçici olarak ertelenmiştir.”

     

  • AÖF KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

    AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri normal şartlarda 13-24 Şubat 2023 tarihleri arasında gerçekleşecekti. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle AÖF kayıtları ertelendi.

    Anadolu Üniversitesi tarafından yeni kayıt dönemine ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı.

  • AÖF SINAVLARI ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ?

    Pandemi döneminde Anadolu Üniversitesi, online (çevrimiçi) sınav sistemine geçmişti. Öğrenciler YÖK’ün aldığı uzaktan eğitim kararı sonrası sınavların nasıl yapılacağını merak ediyor.

     

  • Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi sınavları birçok ilde düzenleniyor. Kahramanmaraş’ta yaşanan depremden Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa gibi iller etkilendi.

    Bu bölgedeki okulların durumuna göre Anadolu Üniversitesi sınavların yapılış şekline karar verecek. Henüz sınavların internet üzerinden mi yoksa okul ortamında mı yapılacağı bilgisi açıklanmadı.

     

  • ONLİNE SINAVLAR NASIL YAPILIYOR?

    Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi online sınavları, okul ortamında yapılan sınavlar ile benzerlik gösteriyor.

    Öğrencilere sorumlu olunan her dersten 20 soru yöneltilir. Bu soruların cevaplanması için ise 30 dakika sınav süresi verilmektedir.

    Sınavlara aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden öğrenci numarası/şifre veya e-Devlet seçeneğiyle giriş yapılabilir.

    Sınavlarda ders geçme notu 35 olarak belirlenmiştir. Sınavların yüz yüze veya online olması ders geçme alt sınırını etkilemiyor.

     

     

  • AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

    Açıköğretim Fakültesi, 2022-2023 eğitim öğretim yılında ders geçme notu 35 olarak belirlendi. Öğrencilerin sorumlu oldukları dersleri başarıyla vermeleri için vize ve final ortalamalarının otuz beşden yukarı olması gerekmektedir. 

    Güz yarıyılı sınavlarında başarısız olan öğrenciler için bahar yarıyılının da sona ermesiyle yaz okulu sınavları organize edilecek. Yaz okulu sınavları 19 Ağustos 2023'de yapılacak.

     

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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