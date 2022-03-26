AÖF SINAV YERLERİ AÇIKLANDI



AÖF bahar dönemi ara sınav giriş yerleri açıklandı! Sınav giriş bilgilerinizi öğrenci otomasyonu sayfanızdan çıktısını alabilirsiniz. 2-3 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan AÖF bahar dönemi ara sınavları için sınav binaları ve salonlarını merak ediyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından sınav giriş yerlerini merak eden adaylar https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ adresi üzerinden sınav giriş yerlerini sorgulayabilecek.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN