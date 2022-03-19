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AÖF sınav yerleri açıklandı mı? 2022 Anadolu Üniversitesi AÖF sınav yerleri ve giriş belgesi sorgulama!

AÖF sınav yerleri açıklandı mı? 2022 Anadolu Üniversitesi AÖF giriş belgesi sorgulama!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin gündeminde bahar dönemi sınavları var. Anadolu Üniversitesi bahar dönemi vize sınavlarına sayılı günler kala Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin ön lisans/lisans programlarında kaydı olan öğrenciler AÖF sınavları için sınav giriş belgelerinin yayınlanıp yayınlanmadığı araştırmaya başladı.

19.03.2022 - 15:13 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde öğrenim gören öğrenciler için ikinci dönem Şubat ayında başladı. AÖF kayıt yenileme sürecinde Bahar dönemi içn kaydını yenileyen ve sınavlara katılmaya hak kazanan öğrenciler AÖF sınav tarihlerini  ve AÖF sınav giriş belgelerini araştırıyor. İşte AÖF öğrencileri tarafından merakla beklenen sınav giriş belgeleri ve sınav yerleri sorgulama ekranı

  • AÖF SINAV TARİHLERİ

    AÖF Bahar Dönemi Ara Sınavı 02- 03 Nisan 2022 tarihlerinde uygulanacak.

    AÖF Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 21- 22 Mayıs 2022 tarihlerinde uygulanacak.

    AÖF Yaz Okulu Sınavı 13 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak.

  • AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAVLARI ONLINE MI, YÜZ YÜZE Mİ?

    AÖF 2. dönem vize sınavlarının yüz yüze uygulanması bekleniyor. Bahar dönemi sınavları için sınav merkezi tercihi yapmayan adaylar için güz döneminde seçtiği sınav merkezleri geçerli olacak. 

  • AÖF VİZE SINAVLARI SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYINLANDI MI?

    AÖF vize sınavları için sınav yerleri ve sınav giriş belgeleri henüz yayınlanmadı. Sınavlara 1 hafta kala sınav giriş yerlerinin ve sınav giriş belgelerinin erişime açılması bekleniyor.   

     AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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