AÖF öğrencilerinin dikkatine! İşte AÖF bahar dönemi vize sınavı tarihi
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri için sınav dönemine geri sayım başladı. Sınav kapsamında öğrencilere toplamda 20 soru sorulacak ve yarım saat süre verilecek. Peki, AÖF bahar dönemi vize sınavları ne zaman? İşte, detaylar...
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Üniversite öğrencileri için sınav maratonu başlamak üzere. AÖF 2024 eğitim takvimini yayınladı böylece bahar dönemi sınavlarının ne zaman yapılacağı da netleşti. Peki, AÖF bahar dönemi vize sınavları ne zaman başlayacak? İşte, detaylar...
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2024 AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi tarafından sınav takvimine göre, 2024 AÖF bahar dönemi vize sınavı tarihleri belli oldu.
Buna göre; AÖF bahar dönemi vize sınavları 23-24 Mart 2024 tarihinde yapılacak. Final sınavları ise 25-26 Mayıs'ta gerçekleşecek.
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AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?
AÖF sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı. Açıklandığında öğrenciler aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden sınav yerini öğrenebilir.
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