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        Haberler Gündem AÖF SINAV TAKVİMİ| 2023 - 2024 AÖF sınavları ne zaman? İşte Anadolu Üniversitesi AÖF sınav tarihleri

        AÖF sınav takvimi belli oldu! 2023 - 2024 AÖF sınavları ne zaman?

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF 2023 - 2024 sınav takvimi belli oldu. Açıköğretim öğrencileri sınav takviminin belli olmasıyla birlikte "2023 - 2024 AÖF sınavları ne zaman?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı. İşte merak edilen 2023 - 2024 AÖF sınav tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2023 - 15:35 Güncelleme: 01.11.2023 - 15:35
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        • 1

          Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF 2023 - 2024 sınav takvimi açıklandı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF öğrencileri kayıt ve kayıt yenileme süreçlerinin ardından merak içerisinde sınavların yani vize sınavlarının ne zaman yapılacağını araştırıyor. İşte AÖF 2023 - 2024 sınav tarihleri...

        • 2

          AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

          Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi ara sınavları 9-10 Aralık 2023 tarihlerinde düzenlenecek. Dönem sonu sınavı olarak da bilinen final sınavları ise 20-21 Ocak 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

          AÖF bahar dönemi ara sınavları 20-21 Nisan 2024 tarihinde, dönem sonu final sınavları da 25-26 Mayıs 2024 tarihlerinde uygulanacak. Yaz okulu sınavı ise 17 Ağustos 2024 tarihinde uygulanacak.

        • 3

          AÖF SINAVLARI ONLINE MI YAPILACAK?

          AÖF sınavlarının nasıl yapılacağı henüz belli olmadı. Sınav tarihleri yaklaştığında sınavların online olup olmayacağı netleşecek. Konuya dair açıklama geldiğinzde haberimize eklenecek.

        • 4

          AÖF SINAV TAKVİMİ

          SINAV TARİHLERİ
          Sınav Türü Sınav Tarihleri Açıklama
          Güz Dönemi Ara Sınavı 09-10 Aralık 2023 16 Ekim'den itibaren 8 hafta
          Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 20- 21 Ocak 2024 11 Aralık'tan itibaren 6 hafta
          Bahar Dönemi Ara Sınavı 20-21 Nisan 2024 16 Şubat'tan itibaren 9 hafta
          Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 25-26 Mayıs 2024 22 Nisan'dan itibaren 5 hafta
          Yaz Okulu Sınavı 17 Ağustos 2024 08 Temmuz'dan itibaren 6 hafta
        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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