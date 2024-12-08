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        Haberler Bilgi Yaşam AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi 7-8 Aralık AÖF vize sonuçları sorgulama ekranı

        AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF vize sonuçları sorgulama ekranı

        Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları açıklanma tarihi merak ediliyor. Güz dönemi vize sınavlarına katılım gösteren adaylar AÖF sonuçları sorgulama ekranına odaklandı. Anadolu Üniversitesi tarafından değerlendirme işlemleri tamamlandıktan sonra sınav sonuçları duyurulacak. Peki AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.12.2024 - 09:43 Güncelleme: 08.12.2024 - 09:44
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        • 1

          AÖF sınav sonuçları sorgulaması sürüyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi sınavları 7-8 Aralık tarihlerinde üç oturumda tamamlanacak. Peki AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, AÖF vize sonuçları sorgulama ekranı

        • 2

          AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          AÖF sınav sonuçları sınavın ardından yaklaşık 15 gün içerisinde açıklanıyor. AÖF sınav sonuçları Anadolu Mobil ve aosogrenci.anadolu.edu.tr​ adresinden ilan edilecek.

        • 3

          AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ

          Bahar Dönemi Ara Sınavları ise 19-20 Nisan 2025 tarihleri arasında organize edilecek. Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı da 24-25 Mayıs 2025 tarihlerinde tamamlanacak.

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