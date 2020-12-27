Binlerce Açık Öğretim Fakültesi öğrencisi AÖF vize sınav sonuçlarını araştırıyordu, AÖF'ten beklenen açıklama geldi. 12-13-14 Aralık ve 19-20-21 Aralık 2020 tarihleri aralığında düzenlenen AÖF vize sınav sonuçlarına haberimizden erişebilirisiniz.

AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, "Açıköğretim Sistemi Güz Dönemi Ara Sınav Sonuçları açıklandı! Sınav sonuçlarınıza http://aof.anadolu.edu.tr adresinden erişebilirsiniz. " denildi.

AÖF SINAV SORULARINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

Sınavlara ve sorulara itirazlarınızı 3 iş günü içinde yapabilirsiniz. Sınavları 12-13-14 Aralıkta olan dersler için 15-16-17 Aralık, 19-20-21 Aralıkta olan dersler için 22-23-24 Aralıkta Öğrenci Otomasyon Sistemi üzerinden itiraz başvurusu yapabilirsiniz.