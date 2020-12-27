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AÖF sınav sonuçları açıklandı! AÖF vize sınav sonuçları sorgulama ekranı

Açık Öğretim Fakültesi, vize sınav sonuçları açıklandı. Adaylar AÖF sınav sonuçlarını https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ adresinden ve e-Devlet aracılığı ile öğrenebilirsiniz. İşte AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı...

27.12.2020 - 01:51 | Güncelleme: ABONE OL
AÖF sınav sonuçları açıklandı! AÖF vize sınav sonuçları sorgulama ekranı

Binlerce Açık Öğretim Fakültesi öğrencisi AÖF vize sınav sonuçlarını araştırıyordu, AÖF'ten beklenen açıklama geldi. 12-13-14 Aralık ve 19-20-21 Aralık 2020 tarihleri aralığında düzenlenen AÖF vize sınav sonuçlarına haberimizden erişebilirisiniz.

AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, "Açıköğretim Sistemi Güz Dönemi Ara Sınav Sonuçları açıklandı! Sınav sonuçlarınıza http://aof.anadolu.edu.tr adresinden erişebilirsiniz. " denildi.

AÖF SINAV SORULARINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

Sınavlara ve sorulara itirazlarınızı 3 iş günü içinde yapabilirsiniz. Sınavları 12-13-14 Aralıkta olan dersler için 15-16-17 Aralık, 19-20-21 Aralıkta olan dersler için 22-23-24 Aralıkta Öğrenci Otomasyon Sistemi üzerinden itiraz başvurusu yapabilirsiniz.

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