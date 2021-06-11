AÖF sınav sonuçları açıklandı. Milyonlarca Açık Öğretim Fakültesi öğrencisi 29 Mayıs-7 Haziran tarihleri arasında dönem sonu sınavlarına çevrimiçi giriş sağlamıştı. İşte AÖF sınav sonuçları ekranı...
AÖF FİNAL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
Sonuçları görmek için "Sınav Sonuçları" butonuna tıklayınız.
AÖF sınav sonuçlarınızı e-Devlet sistemi üzerinden ya da Anadolu Üniversitesi Hesabı ile giriş yaparak öğrenebilirsiniz.
AÖF SINAV SONUCUNA NASIL İTİRAZ EDİLİR?
SınavlarSınava, sınav sorularına ve sınav sonucuna itiraz edebilir miyim?Yetkili Birimin Cevabı
Öğrenciler sınava, sınav sorularına ve sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3 (üç) iş günü içinde https://aof.anadolu.edu.tr adresinin Öğrenci Otomasyonu bölümünden T.C. kimlik no ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra Sınav İşlemleri menüsünden itiraz edebilirler.
AÖF HAKKINDA
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, 1 milyondan fazla aktif öğrencisi ve yaklaşık 3 buçuk milyon mezununa açık ve uzaktan öğrenme yoluyla yükseköğrenim sağlamanın yanı sıra özel projeler yardımıyla Türkiye’nin eğitim sorunlarının aşılmasında vazgeçilmez bir rol üstlenmektedir. Hızlı harekete geçebilen çok esnek bir yapıya ve güçlü bir organizasyona sahip olan Açıköğretim Sistemi uluslararası düzeyde işbirlikleri için cazibe merkezi haline gelmiştir. Kendini sürekli yenileyerek uyguladığı açık ve uzaktan öğretim yöntemi ile Türk Yükseköğretim Sisteminde ülkemizde bu alanda birçok ilkleri ve yenilikleri uygulamaya koymakta ve sahip olduğu öğrenci sayısı ile dünyanın mega üniversiteleri arasında yer almaktadır.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi ülkemizde yükseköğrenim talebini karşılamada sağladığı kapasite yanında milli eğitim, sağlık, ilahiyat, tarım, polis, jandarma, kara, deniz, hava komutanlıkları ve adalet personeline yönelik ön lisans, lisans tamamlama ve lisans eğitimlerini açık ve uzaktan öğretim yöntemi ile sürdürmektedir.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi toplam 19 lisans, 41 ön lisans programıyla, ulusal sınırları aşarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Kosova, Makedonya, Bulgaristan, Bosna Hersek, Kuzey Amerika, Suudi Arabistan, İran ve çeşitli Batı Avrupa ülkelerinde yaşayan Türk vatandaşlarına eğitim hizmetini çağdaş Açıköğretim Sistemi ile götürmektedir.
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