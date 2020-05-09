AÖF sınav sonuçlarını bekleyen öğrenciler için haber geldi. AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu bugün cevap buldu. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 günde online olarak gerçekleştirdiği ara dönem sınav sonuçlarını bugün açıkladı. AÖF sınav sonuçları ile ilgili detaylar haberimizde.

AÖF SINAVSONUÇLARI SORGULAMA 2020

AÖF'ün resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, 7 Mayıs'ta sona eren ara dönem sınav sonuçları açıklandı. Öğrenciler sınav sonuçlarını otomasyon sisteminden görebiliyor.

AÖF SINAV SONUCU İÇİN TIKLAYIN

AÖF SINAVLARI NASIL YAPILDI?

AÖF'ün vize sınavların nasıl uygulandığı ile ilgili açıklaması şöyle:

Sınavların gerçekleştirileceği elektronik ortama dâhil olmak için internet bağlantısı olan kişisel bilgisayarınız veyahut tabletiniz ya da cep telefonunuzdan giriş yapmanız gerekecektir.

Gerekli teknolojik altyapıya sahip değilseniz, çağrı merkezinden 6-7-8 Nisan 2020 tarihlerinde randevu alarak, istediğiniz herhangi bir Anadolu Üniversitesi Açıköğretim bürosunda, internet ortamında yapılacak sınava girebilirsiniz. (Çağrı merkezi numarası 0850 200 46 10)

Sınavınıza, Üniversitemiz resmî web sitesinde yer alan Sınav linkine tıklayarak giriş yapabilirsiniz.

Sınav sistemimiz 18 Nisan – 7 Mayıs 2020 tarihleri arasında, 20 gün boyunca sizlerin erişimine açık olacaktır. Bu 20 günlük süreçte, sorumlu olduğunuz ders ya da derslerinize ait sınavlarınızı, istediğiniz gün ve saatte sisteme giriş yaparak gerçekleştirebilirsiniz. Ancak belirtilen tarihin son günlerine kalmanızın, bağlantı problemlerine yol açabileceğini de göz önünde bulundurmanızı rica ederiz.

Daha önceki sınavlarınızda olduğu gibi her bir ders 20 sorudan oluşacak ve her bir dersi cevaplamanız için süreniz 30 dakika olacaktır.

Sınavınız başlamadan önce sınav ekranı üzerinden sınav süresince tabi olduğunuz kuralları dikkatle okuyarak onaylamanız gerekmektedir.

Sınav başladığında ekranda yalnızca bir soru görülecektir. Soruyu cevaplandırarak ya da boş bırakarak bir sonraki soruya ilerleyebileceksiniz. Sorular arasında ileri ya da geri gidilme imkânı olmadığı için işaretleme yapmadan geçtiğiniz soru boş bırakılmış olarak kabul edilecektir.

SINAVIN SONLANMASI

Tüm sorularla ilgili işaretlemelerinizi yaptığınızda ya da size verilen 30 dakikalık süre dolduğunda “BU DERSİN SINAVI BİTMİŞTİR” uyarısını göreceksiniz. Bu uyarıyı gördüğünüzde sınavınız tamamlanmış olacaktır.

18 Nisan’dan itibaren, sınavınızı tamamlayamadan oturumunuz herhangi bir nedenle (elektrik kesintisi, internet bağlantı sorunu vb.) sonlanırsa, son gün olan 7 Mayıs’a kadar sınavınıza kaldığınız yerden devam ederek sınavınızı tamamlayabileceksiniz.

Ancak 7 Mayıs’a kadar sınavlarınızı tamamlayamama durumunuzda sınav sistemi erişiminize kapanacak ve cevaplandırmadığınız sorular boş bırakılmış kabul edilecektir.