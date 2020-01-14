AÖF sınav giriş belgesi sorgulama sayfası

14 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
AÖF sınav giriş belgesi öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 18 - 19 Ocak 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek olan AÖF sınav giriş belgelerini resmi internet sayfasında yayınladı. Öğrenciler TC Kimlik numaralarını ve otomasyon şifrelerini girerek sınava girecekleri okulu ve hangi derslerden sınav olunacağını öğrenebilecek.
AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULA
aof.anadolu.edu.tr/anasayfa adresi üzerinden Sınav Giriş Belgesi sekmesini tıklayarak sınav giriş belgesini alabilirsiniz.
AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ
Öğrenciler, 2019-2020 öğretim yılı güz dönemi dönem sonu sınavı için sınav giriş bilgilerini ANADOLU MOBİL uygulamasından görüntüleyebilir, fotoğraflı sınav giriş belgesinin dökümünü ise aof.anadolu.edu.tr adresinin Öğrenci Otomasyonu bölümüne T.C. kimlik numarası ve Anadolu Üniversitesi tarafından verilen şifre ile giriş yaparak kendi sayfalarından ya da AÖF Bürolarından alabilirler.
SINAVA GİRMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER
bu amaçla kullanılabilir.
Bunların dışındaki belgeler (mesleki kimlik kartları vb.) sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez.
Sınava giriş için gerekli bu iki belgeden biri bile eksik olsa öğrenci sınava alınmaz.
GEÇERSİZ BELGELER
AÖF SINAVLARI 2019 - 2020 NE ZAMAN?
|Sınav Türü
|Sınav Tarihleri
|Güz Dönemi Ara Sınavı
|14 - 15 Aralık 2019
|Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı
|18 - 19 Ocak 2020
|Bahar Dönemi Ara Sınavı
|18 - 19 Nisan 2020
|Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı
|13 - 14 Haziran 2020
|Yaz Okulu Sınavı
|22 - 23 Ağustos 2020
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