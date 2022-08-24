Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF kayıtları başladı. Açıköğretim Fakültesi'ne kayıt yaptırmak ve ya kaydını yenilemek isteyen adaylar 2022-2023 AÜ AÖF akademik takvimini araştırıyor. Ünniversiteyi kazanan öğrenciler, kayıt evrakları ile birlikte kayıt bürsouna başvurabilir ve ya e-Devlet üzerinden online kaydını gerçekleştirebilir. İşte, e-Devlet üzerinden AÖF kayıtları nasıl yapılır? sorusunun yanıtı...