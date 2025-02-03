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        Haberler Bilgi Yaşam AÖF kayıt yenileme tarihleri: AÖF kayıt yenileme ne zaman?

        AÖF kayıt yenileme tarihleri: AÖF kayıt yenileme ne zaman?

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi internet sitesinde yayınlanan takvime göre AÖF'e kayıtlı öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri belli oldu. İşte AÖF kayıt yenileme tarihleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2025 - 16:12 Güncelleme: 03.02.2025 - 16:14
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        • 1

          Anadolu Üniversitesi AÖF tarafından yayınlanan 2024-2025 akademik takvimi belli oldu. Peki AÖF kayıt yenileme ne zaman?

        • 2

          AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

          Anadolu Üniversitesi AÖF tarafından yayınlanan 2024-2025 akademik takvime göre; bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 10 Şubat Pazartesi günü Anadolu Üniversitesi internet sitesi üzerinden alınacak.

        • 3

          AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

          Kayıt yenileme işlemleri, öğrenci şifresi ile Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) internet sitesinden ders ekle/sil ders kayıt işlemleri bölümünden tamamlanıyor.

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