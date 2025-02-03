AÖF kayıt yenileme tarihleri: AÖF kayıt yenileme ne zaman?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi internet sitesinde yayınlanan takvime göre AÖF'e kayıtlı öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri belli oldu. İşte AÖF kayıt yenileme tarihleri
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Anadolu Üniversitesi AÖF tarafından yayınlanan 2024-2025 akademik takvimi belli oldu. Peki AÖF kayıt yenileme ne zaman?
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AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi AÖF tarafından yayınlanan 2024-2025 akademik takvime göre; bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 10 Şubat Pazartesi günü Anadolu Üniversitesi internet sitesi üzerinden alınacak.
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AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?
Kayıt yenileme işlemleri, öğrenci şifresi ile Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) internet sitesinden ders ekle/sil ders kayıt işlemleri bölümünden tamamlanıyor.
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